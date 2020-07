Secondo resoconto sui tornei online. Shot per 'Yesdisi3' nel Big Daily e 'coglj_ror' nel Money Light. Successo anche per 'xNemeSiiS' che si è preso il Super Mercoledì Deep dove ha chiuso secondo Dario 'darioass123 Casillo'.

Ma iniziamo con il Big Daily (109 euro di buy in e 10.000 euro di prize pool garantito) targato 888poker che ha registrato la cavalcata trionfale, per 2.850 euro di bottino, di 'Yesdisi3'. Ha provato a resistere fino alla fine 'Gullnuts8' che si è comunque messo in tasca quasi 2.000 euro di premio. Sul podio è salito anche 'davglo', terzo per 1.330 euro, mentre si è fermato sul più bello 'm4g1c99' (€930).



E passiamo al Super Mercoledì Deep (6.000 euro in montepremi), del network iPoker, dove l'ha invece spuntata 'xNemeSiiS', vincitore di 1.230 euro, sul grinder stabiese Dario 'darioass123' Casillo, runner up per 765 euro. Final table, tra gli altri, per 'Bubetta3anni', terzo per 540 euro, e l'altro regular Fabrizio 'f4brywct' Privitera, nono per 108 euro.



Chiudiamo con il solito Money Light (193 entries per 4.294 euro di montepremi) di Betaland (MicroGame) contrassegnato stavolta dallo sprint decisivo piazzato da 'coglj_ror' (€950) ai danni dei rivali 'pb24040' (€683), 'cellaelena00' (€481), 'SKRODAN' (€346), 'toti781' (€244), 'topolino25045' (€184), 'simonetkd' (€140), 'thearka80' (€106) e 'tupac1994' (€82).



I risultati delle altre poker room



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei online:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 58

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



Yesdisi3 - €2.850

Gullnuts8 - €1.921

davglo - €1.330

m4g1c99 - €930

D3n1sK4PP21 - €700

Joex889 - €530

targhet85 - €410

Michelenizza - €330

11Flophzz - €261



Super Mercoledì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 316

Montepremi Totale: €6.000

Final Table Pay Out



xNemeSiiS - €1.230

Dario 'darioass123' Casillo - €765

Bubetta3anni - €540

22133c93068647df8341888eacb2fc - €402

Nuts1sta - €312

TopDogg - €234

Fulminato666 - €174

EMPOLI8383 - €138

Fabrizio 'f4brywct' Privitera - €108



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 191

Montepremi Totale: €4.250

Final Table Pay Out



coglj_ror - €950

pb24040 - €683

cellaelena00 - €481

SKRODAN - €346

toti781 - €244

topolino25045 - €184

simonetkd - €140

thearka80 - €106

tupac1994 - €82