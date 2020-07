Giovedì sera come sempre contrassegnato dal Night on Stars Super KO Edition che stavolta ha registrato il trionfo di Federico 'cirillofe' Cirillo. Successi anche per 'squalonzio75' nel Need for Speed Turbo e per 'tidus8989', dopo un deal alla pari con 'SitCarter', nell'AoS.

Ma iniziamo il nostro report dal Night on Stars Super KO Edition, da 250 euro di buy in e da oltre 52.000 euro in montepremi (234 entries), dove l'ha spuntata Federico 'cirillofe' Cirillo dopo quasi 7 ore di gioco.



Per il regular nato in Argentina e cresciuto in Italia è arrivato un bottino complessivo da ben 10.919 euro (prima moneta più taglie) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'thehunter504' (€5.278), Daniele 'bybabyby' Cuomo (€3.066), Simone 'spera91' Speranza (€3.183) e Fabrizio 'Asky16' Petroni (€2.475).



E ha piazzato un bel colpo anche 'squalonzio75'! Sono andati infatti a lui i 2.301 euro messi in palio nel Need for Speed Turbo (117 entries con 100 euro di buy in). L'ultimo mollare è stato 'lezgodancing97', runner up per 1.706 euro, mentre poco prima avevano alzato bandiera bianca 'pertugio7' (€1.265) e Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio (€938). Ottavo posto e secondo Final Table di giornata per Simone 'spera91' Speranza (€284).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 50 euro di buy in e da 8.685 euro di prize pool (193 entries), che ha invece annotato l'exploit di 'tidus8989' sul compagno di deal 'SitCarter'. I 2 hanno scelto di non farsi male e di dividersi quindi 1.502 euro a testa una volta eliminato il terzo incomodo 'MeLLowYeLL0w' (€949).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Simone 'spera91' Speranza al tavolo live



I numeri più importanti dei tornei di ieri sera:



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 234

Montepremi Totale: €52.650

Final Table Pay Out



Federico 'cirillofe' Cirillo - €10.919

thehunter504 - €5.278

Daniele 'bybabyby' Cuomo - €3.066

Simone 'spera91' Speranza - €3.183

Fabrizio 'Asky16' Petroni - €2.475

TexTornAAdo - €1.684

Sk1llsg4m3 - €1.710

gabber2791 - €742

I_owned_u_87 - €806



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 117

Montepremi Totale: €10.530

Final Table Pay Out



squalonzio75 - €2.301

lezgodancing97 - €1.706

pertugio7 - €1.265

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €938

mitroa - €696

pinkporcel - €516

EstroPuro - €383

Simone 'spera91' Speranza - €284

Suckkkkk - €251



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 193

Montepremi Totale: €8.685

Final Table Pay Out



tidus8989 - €1.502*

SitCarter - €1.502*

MeLLowYeLL0w - €949

raffasaronno - €704

Steekhutze - €522

N3wL1fE20 - €388

SuperToto'97 - €288

tahe582 - €213

pastaEerba - €213



*Deal