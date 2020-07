E' andato a 'HaterGona888' il Big Daily del giovedì sera. Successi anche per 'PoRtAmiISoOo' e 'avanpoker' nel Super Master 6 Max e Money Light. Ecco il resoconto...

Iniziamo con il Big Daily che nell'occasione metteva in palio ben 12.400 euro di montepremi (84 entries con 109 euro di buy in). Qui, dopo quasi 7 ore di gioco, si è imposto 'HaterGona888', per 2.900 euro di bottino, su 'Edyalex68' (€2.099) e 'Grandeverdo' (€1.531). Ultimo tavolo, tra gli altri, per '19ONETIME84' (€775), 'g3m3ll0' (€608) e 'devden77' (€459).



L'ha vinto invece 'PoRtAmiISoOo' il Super Master 6 Max da 9.000 euro di prize pool (100 entries con 100 euro di buy in). Per lui è arrivata una moneta da 2.250 euro al termine dell'heads up disputato contro 'DEDOPIU' (€1.395). Sul podio è salito pure 'MrGFerriol' (€990) che ha preceduto gli altri finalisti '9323172' (€765), '4DM41OR4' (€630) e 'filoale' (€495).



E chiudiamo con il solito Money Light (4.000 euro garantiti) dove stavolta è arrivato lo sprint decisivo di 'avanpoker' (€914) ai danni degli inseguitori 'non_si_molla' (€653), 'portale49' (€470), 'lamericano2' (€340), 'eto1981' (€243), 'tna1978' (€186), 'ribex75' (€144), 'Mayonese93' (€112) e 'simonetkd' (€89).



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 84

Montepremi Totale: €12.400

Final Table Pay Out



HaterGona888 - €2.905

Edyalex68 - €2.099

Grandeverdo - €1.531

slimasso - €1.104

19ONETIME84 - €775

g3m3ll0 - €608

devden77 - €459

anonimus996 - €351

11Flophzz - €310



Super Master 6 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 100

Montepremi Totale: €9.000

Final Table Pay Out



PoRtAmiISoOo - €2.250

DEDOPIU - €1.395

MrGFerriol - €990

9323172 - €765

4DM41OR4 - €630

filoale - €495



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 129

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



avanpoker - €914

non_si_molla - €653

portale49 - €470

lamericano2 - €340

eto1981 - €243

tna1978 - €186

ribex75 - €144

Mayonese93 - €112

simonetkd - €89