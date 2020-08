Secondo resoconto con i risultati delle altre poker room online. Shot per 'vellabella' nel Big Daily! A 'marcolino32' ed 'erkattura' il Super Deep e il Money Light.

Partiamo dal Big Daily di 888poker (109 euro di buy in e 10.000 euro in montepremi garantito) dove, dopo quasi 7 ore di gioco, si è imposto 'vellabella', primo per 2.525 euro di bottino, su 'copcin61' (€1.841), 'BurgerKing82' (€1.300), 'theblasio' (€910), 'anonimus996' (€650), 'Ev1t4L4p3st3' (€510), 'streetwolf.9' (€410), 'lombiciu' (€325) e 'Blissey94' (€251).



L'ha spuntata invece 'marcolino32' nel Super Venerdì Deep, da 20 euro di buy in e da 6.000 euro di prize pool, del network iPoker. Per il vincitore è arrivata una moneta da 1.230 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'RaiseUrJab' (€765), 'brubru6666' (€540), 'DANGEROUSs12' (€402), 'conosciamoci' (€312), 'GreatSoul' (€234), 'TheChurch' (€174), 'silverado09' (€138) e 'Marameo1312' (€108).



E chiudiamo, come sempre, con il Money Light (4.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame) che stavolta ha registrato l'exploit di 'erkattura' per 914 euro di premio. L'ultimo ad arrendersi è stato 'CARLINO_74', runner up per 653 euro, mentre si è fermato una volta salito sul podio 'QUEENQUEEN86', terzo classificato per 470 euro. Final table anche per 'SANTOR11' (€340), 'Kingre9816' (€243), 'Claude779' (€186), 'bricolla88' (€144), 'POGBOOM' (€112) e 'Agubico' (€89).



Successi per 'vellabella', 'marcolino32' ed 'erkattura'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 69

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



vellabella - €2.525

copcin61 - €1.841

BurgerKing82 - €1.300

theblasio - €910

anonimus996 - €650

Ev1t4L4p3st3 - €510

streetwolf.9 - €410

lombiciu - €325

Blissey94 - €251



Super Venerdì Deep [€6.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 327

Montepremi Totale: €6.000

Final Table Pay Out



marcolino32 - €1.230

RaiseUrJab - €765

brubru6666 - €540

DANGEROUSs12 - €402

conosciamoci - €312

GreatSoul - €234

TheChurch - €174

silverado09 - €138

Marameo1312 - €108



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 136

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



erkattura - €914

CARLINO_74 - €653

QUEENQUEEN86 - €470

SANTOR11 - €340

Kingre9816 - €243

Claude779 - €186

bricolla88 - €144

POGBOOM - €112

Agubico - €89