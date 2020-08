Si è chiuso con un deal il primo NoS del mese di agosto. Accordo anche nell'AoS mentre Nikol 'barabbic' Babic si è preso l'intera moneta messa in palio nel Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo dal torneo più "importante", il Night on Stars da 16.200 euro di montepremi totale (180 entries con 100 euro di buy in), dove 'a1B8' (€2.262), 'PERRYYYYYYY' (€2.524) e 'baarbaro89' (€2.586) hanno scelto di non farsi male una volta eliminati nella fase clou 'Chez609' (€1.309) e il poker pro Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€969).



E si è chiuso con un accordo anche l'Afternoon on Stars da 50 euro di buy in e da 10.935 euro di prize pool (243 entries). In questo caso sono scesi a patti 'RICCERI47' e 'Berriola02', entrambi a segno per circa 1.800 euro, dopo l'uscita di scena degli altri finalisti 'Amantide19' (€1.132), 'superviz74' (€830), 'Duba_R0gia' (€608), 'siriachiado7' (€446), 'CM6906' (€327), 'IsolaTortuga' (€240) ed 'Enne98' (€240).



Successo pieno invece per il buon Nikol 'barabbic' Babic nel Need for Speed Turbo da 6.750 euro di montepremi. Il regular mantovano, classe '92, ha incassato i 1.643 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'emaandre' (€1.227), il terzo classificato 'Pappagallo83' (€917) e il già piazzato nell'AoS 'IsolaTortuga' che stavolta ha chiuso nono per quasi 200 euro di premio.



Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci



I numeri più importanti dei tornei di ieri sera:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 180

Montepremi Totale: €16.200

Final Table Pay Out



a1B8 - €2.262*

PERRYYYYYYY - €2.524*

baarbaro89 - €2.586*

Chez609 - €1.309

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €969

prospit - €718

GimmiCremone - €532

keyrosh88 - €394

viddano87 - €292



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 75

Montepremi Totale: €6.750

Final Table Pay Out



Nikol 'barabbic' Babic - €1.643

emaandre - €1.227

Pappagallo83 - €917

Barnabo901 - €685

Flokyteam - €512

EstroPuro - €382

Federico nap - €286

Sapone14 - €213

IsolaTortuga - €192



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 243

Montepremi Totale: €10.935

Final Table Pay Out



RICCERI47 - €1.856*

Berriola02 - €1.797*

Amantide19 - €1.132

superviz74 - €830

Duba_R0gia - €608

siriachiado7 - €446

CM6906 - €327

IsolaTortuga - €240

Enne98 - €240



*Deal