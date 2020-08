Deal tra i player 'T0034SY', 'FedecK' e 'Nanojhon16' nel Dragon del sabato sera. Sono andati invece a '19paz89' e vitosiero00 il Super Deep e il Money Light.

Inziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal Dragon (125 euro di buy in e da oltre 10.000 euro di montepremi totale) targato 888poker dove, dopo oltre 8 ore di gioco, è arrivato il trionfo con deal di 'T0034SY' (€1.915) su 'FedecK' (€1.958) e 'Nanojhon16' (€1.871). I 3 hanno deciso di dividersi la posta una volta eliminati tutti gli altri finalisti: 'Ev1t4L4p3st3' (€921), 'D3n1sK4PP21' (€648), 'streetwolf.9' (€516), 'OMG.J.Daniel' (€415), 'Sp1393' (€329) e 'anonimus996' (€263).



Successo netto invece per '19paz89' nel Super Sabato Deep (4.506 euro di prize pool) del network iPoker. Per il vincitore è arrivata una prima moneta da quasi 1.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'KingOfHeart22' (€597), 'ildome84' (€428), 'iocisono80' (€327), 'Lambrusco73' (€248), 'Jiraiyasensei' (€189), '81VOLLEYMAX81' (€140), 'kj750spies' (€113) e 'moloka1' (€90).



E ha fatto centro pure il plater 'vitosiero00' che si è preso tutti i 914 euro proposti dal Money Light (4.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame). L'ultimo ad arrendersi è stato 'tupac1994', runner up per 653 euro, mentre si è ritrovato out una volta approdato sul podio 'numero_1' (€470). Final table, tra gli altri, per 'ushoran' (€340), 'SALENTO650' (€243) e 'hamsik1985' (€186).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



The Dragon [€10.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 64

Montepremi Totale: €10.120

Final Table Pay Out



T0034SY - €1.915*

FedecK - €1.958*

Nanojhon16 - €1.871*

Ev1t4L4p3st3 - €921

D3n1sK4PP21 - €648

streetwolf.9 - €516

OMG.J.Daniel - €415

Sp1393 - €329

anonimus996 - €263



*Deal



Super Sabato Deep [€4.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 256

Montepremi Totale: €4.506

Final Table Pay Out



19paz89 - €969

KingOfHeart22 - €597

ildome84 - €428

iocisono80 - €327

Lambrusco73 - €248

Jiraiyasensei - €189

81VOLLEYMAX81 - €140

kj750spies - €113

moloka1 - €90



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 125

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



vitosiero00 - €914

tupac1994 - €653

numero_1 - €470

ushoran - €340

SALENTO650 - €243

hamsik1985 - €186

liacino - €144

Claude779 - €112

PakyGang - €89