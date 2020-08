Domenica sera contrassegnata anche dagli eventi delle MicroMillions. Nel più cospicuo, il GigaStack PKO, sono rimasti in corsa 197 player su 3.169 entries. Già archiviati invece i soliti Sunday High Roller e Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro report dall'evento clou (#03) delle MicroMillions, il No Limit Hold'em GigaStack Progressive KO 8 Max da 250 euro di buy in e da oltre 140.000 euro di montepremi totale, che ha registrato il passaggio al Day2 di 197 giocatori. Al momento troviamo in testa 'mimigno60' con uno stack da quasi 15 milioni di gettoni virtuali. Lo inseguono 'Il_vikingo63' con 12.509.298, 'sfigatoc4c' con 10.228.449, 'zichi1994' con 8.707.135 e il buon Nico 'magicfold99' Capuano con 8.611.548.



Hanno invece già trovato un padrone gli altri 5 tornei: 'ricavito2416' (€557) nell'Opening da 2 euro di buy in (Evento #01), 'Senzachiagnr' (€2.678) nel No Limit Hold'em 6 Max da 5 euro di buy in (Evento #02), 'mister_x8885' (€2.845) nel No Limit Hold'em SuperStack da 10 euro di buy in (Evento #04), 'Turko_Pako' (€908) nel No Limit Hold'em Deep Turbo 8 Max da 5 euro di buy in (Evento #05) e 'beneari1327' (€1.288) nel No Limit Hold'em Speedy Hyper Turb Progressive KO 6 Max da 10 euro di buy in (Evento #06).



E sono andati in archivio anche il Sunday High Roller e il Need for Speed Turbo. Nel torneo da 250 euro di buy in (89 entires per 20.025 euro di prize pool) l'ha spuntata 'capogatto', primo per un bottino da 4.746 euro, su 'OCCHIUFORT' (€3.574), 'bigstabian' (€2.691), 'AA-GIANLU-AA' (€2.027), Andrea 'Jowy01' Papa (€1.526), 'maxjack375' (€1.149), 'ManlnBlackk' (€865), Jackson 'DJackMpkr' Genovesi (€652) e 'byebyebella' (€652).



In quello da 10 euro di buy in (10.000 euro di montepremi garantito) si è imposto '564tyrfed' sul compagno di deal Dario 'Cifalino91' Barone. I 2 si sono comunque spartiti la posta, per 2.011 euro a testa, una volta eliminati gli altri finalisti 'miky760' (€1.266), Giulio 'FabioBorini' Sonnino (€937), Simone 'stizone49' Stizzoli (€694), 'IIUK' (€513), Nikol 'barabbic' Babic (€380), 'delfino1977' (€281) e 'SocmqSOLDIpm' (€249).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

'mimigno60' comanda nel GigaStack PKO delle MicroMillions



I numeri dei tornei più "importanti" di ieri sera:



MicroMillions 03 - GigaStack Progressive KO 8 Max [€100.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 3.169

Montepremi Totale: €142.605

Player Left: 197

TOP TEN DAY1



1. mimigno60 - 14.809.272

2. Il_vikingo63 - 12.509.298

3. sfigatoc4c - 10.228.449

4. zichi1994 - 8.707.135

5. Nico 'magicfold99' Capuano - 8.611.548

6. alieno1995 - 8.344.321

7. SALENT57 - 8.199.292

8. DIRECTOR10J - 8.129.367

9. tuseirobb88 - 8.069.804

10. paopa89 - 7.954.882



Sunday High Roller [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 89

Montepremi Totale: €20.025

Final Table Pay Out



capogatto - €4.746

OCCHIUFORT - €3.574

bigstabian - €2.691

AA-GIANLU-AA - €2.027

Andrea 'Jowy01' Papa - €1.526

maxjack375 - €1.149

ManlnBlackk - €865

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €652

byebyebella - €652



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 103

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



564tyrfed - €2.011*

Dario 'Cifalino91' Barone - €2.011*

miky760 - €1.266

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €937

Simone 'stizone49' Stizzoli - €694

IIUK - €513

Nikol 'barabbic' Babic - €380

delfino1977 - €281

SocmqSOLDIpm - €249



*Deal