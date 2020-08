Secondo resoconto sui domenicali del poker online made in Italy. Successi per 'DearUsers', 'ManlnBlackk' e 'CAPITAN_AMERICA' nel Sunday Big, Sunday High Roller e Sunday SUMMER. Resta invece ancora aperto il SuperSize Sunday dove al momento c'è in testa 'Alphadog22'.

Iniziamo proprio dal SuperSize Sunday (30.000 euro garantiti) del network iPoker che nell'occasione ha registrato il passaggio al Day2 di 74 player su 311 entries totali. In testa troviamo al momento 'Alphadog22' che, grazie ad uno stack da 242.937 gettoni virtuali, si è messo dietro 'MyT1m3isNow' (203.318), 'triploacco' (202.786), 'Indi2015' (197.772), 'dreamscatcher' (194.278), 'Tal3ofFire' (177.501), 'pappone271986' (177.289), 'tmmgpp96' (169.397), 'lesgher333' (157.534) e 'uelliccio56' (155.897).



Già archiviato invece il Sunday Big giocato in formula Sale con un buy in di 55 euro (20.000 euro garantiti). Dopo una maratona da oltre 10 ore si l'ha infatti spuntata 'DearUsers', primo per 4.100 euro di bottino, su 'Wait4Jack' (€3.000), 'LoZarVGC' (€2.260), '0ldWh1sk3y' (€1.690), '5eeThroughU' (€1.180), Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€900), 'whiteman92' (€700), 'PRT.Lobster' (€500) e 'Lupodimare71' (€350).



E sempre su 888poker è arrivato il bel colpo piazzato da 'ManlnBlackk' nel Sunday Sale High Roller da 125 euro di buy in (20.000 euro garantiti). In questo caso al vincitore sono andati 4.290 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'ClipperMania' (€3.100) e il terzo classificato 'nefertilt' (€2.350).



Chiudiamo con il Sunday SUMMER (105 entries per 9.345 euro di montepremi totale) di Betaland (MicroGame) dove si è imposto 'CAPITAN_AMERICA' per 2.260 euro di moneta. Battuti al Final Table, tra gli altri, 'watchmewin' (€1.598), 'bigtrader' (€1.125) e i 2 regular Alessio 'AleAsto2' Astone (€282) e Fabrizio 'fabbry93' Privitera (€232).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 4 tornei:



SuperSize Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 311

Montepremi Totale: €30.000

Player Left: 74

TOP TEN DAY1



1. Alphadog22 - 242.937

2. MyT1m3isNow - 203.318

3. triploacco - 202.786

4. Indi2015 - 197.772

5. dreamscatcher - 194.278

6. Tal3ofFire - 177.501

7. pappone271986 - 177.289

8. tmmgpp96 - 169.397

9. lesgher333 - 157.534

10. uelliccio56 - 155.897



Sunday Sale Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €55

Entries: 310

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



DearUsers - €4.100

Wait4Jack - €3.000

LoZarVGC - €2.260

0ldWh1sk3y - €1.690

5eeThroughU - €1.180

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €900

whiteman92 - €700

PRT.Lobster - €500

Lupodimare71 - €350



Sunday Sale High Roller [€20.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 134

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



ManlnBlackk - €4.290

ClipperMania - €3.100

nefertilt - €2.350

Yesdisi3 - €1.740

tostovip - €1.200

vellabella - €1.000

Grandeverdo - €800

Joex889 - €600

totino78 - €400



Sunday SUMMER [€8.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 105

Montepremi Totale: €9.345

Final Table Pay Out



CAPITAN_AMERICA - €2.260

watchmewin - €1.598

bigtrader - €1.125

smokedhead - €816

scartinella - €582

65324lsabino - €445

umbertin28 - €353

Alessio 'AleAsto2' Astone - €282

Fabrizio 'fabbry93' Privitera - €232