Lunedì sera denso d'impegni per gli amanti dei tornei multitable. Oltre ai 7 eventi MicroMillions si sono infatti giocati anche il Night on Stars e il solito Need for Speed Turbo. Ecco tutti i risultati...

Partiamo dall'Evento #03 delle MicroMillions, il No Limit Hold'em GigaStack Progressive KO 8 Max da 250 euro di buy in e da oltre 140.000 euro di montepremi totale (3.169 entries), dove alla fine si è imposto lo scatenato 'RCGSG' per 14.334 euro di bottino tra moneta a taglie. L'ultimo a mollare è stato il comunque ottimo Nico 'magicfold99' Capuano, runner up per 9.372 euro, mentre ha chiuso terzo, per 5.358 euro di premio, il buon 'code94320'. Male, anzi malissimo, il chipleader del Day1 'mimigno60' (€585) che si è ritrovato subito out in 105esima posizione.



E' andato invece a 'orchidea35' (€2.652) il torneo principale del palinsesto di ieri, il Daily Main 6 Max da 10 euro di buy in e da 28.863 euro di prize pool (Evento #08). Successi anche per 'ultraazzurro' (€2.668) nel No Limit Hold'em Micro High Roller Progressive KO 8 Max da 15 euro di buy in (Evento #09), 'ciski86' (€1.492) nel No Limit Hold'em Progressive KO da 5 euro di buy in (Evento #07), 'T.ThePhoeniX' (€1.450) nel No Limit Hold'em SuperStack Turbo da 5 euro di buy in (Evento #10), 'Varrrrr' (€730) nel No Limit Hold'em Deep Turbo da 3 euro di buy in (Evento #11) e 'Bubunja 65' (€1.458) nel No Limit Hold'em Speedy Hyper Turbo 8 Max da 5 euro di buy in (Evento #12).



Ma non c'erano solo le MicroMillions ad attirare le attenzioni dei player di PS, in programma c'erano infatti anche NoS (40.000 euro garantiti) e Need for Speed (11.880 euro di montepremi).



Nel primo l'ha spuntata il regular Paolo 'folliabartko' Baroni (€7.201) su 'cont.SERBELLONI' (€5.278), 'CREMENE07' (€3.869), 'bigSandrone' (€2.836), 'I_owned_u_87' (€2.079), 'mauri8969' (€1.524), 'mammamamma2' (€1.117), 'zednara' (€819) e 'nanairo3' (€600). Il secondo l'ha vinto il sempre bravo Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio (€2.596) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, Matteo 'sgrillex' Sarais (€1.427), Dario 'Cifalino91' Barone (€1.059) e Igor 'SMagicS-84' Saia (283).



Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio



I numeri dei tornei più "importanti" di ieri sera:



MicroMillions 03 - GigaStack Progressive KO 8 Max [€100.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 3.169

Montepremi Totale: €142.605

Final Table Pay Out



RCGSG - €14.334

Nico 'magicfold99' Capuano - €9.372

code94320 - €5.358

Giugi29 - €4.099

L0veThisGame - €3.997

bellaviam - €3.435

S.DiZio - €1.790

AL_Ja_Zeer_O - €1.253



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 430

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



Paolo 'folliabartko' Baroni - €7.201

cont.SERBELLONI - €5.278

CREMENE07 - €3.869

bigSandrone - €2.836

I_owned_u_87 - €2.079

mauri8969 - €1.524

mammamamma2 - €1.117

zednara - €819

nanairo3 - €600



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 132

Montepremi Totale: €11.880

Final Table Pay Out



Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €2.596

framax56 - €1.925

Matteo 'sgrillex' Sarais - €1.427

Dario 'Cifalino91' Barone - €1.059

caimano8 - €785

capa1991 - €582

VD_Gambler - €432

babbotuo - €320

Igor 'SMagicS-84' Saia - €283