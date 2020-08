E' andato a 'CtrlAltRun' il domenicale del network iPoker. A segno anche 'EXPLOIT.2.1', che ha superato nel Big daily Special il compagno di deal 'Taccitoiii', e 'Mayonese93', protagonista nel Money Light.

Ma iniziamo il nostro resoconto sui tornei online delle altre poker room dal SuperSize Sunday (30.000 euro garantiti) dove alla fine ha prevalso 'CtrlAltRun' per 6.150 euro di bottino. Il regular del circuito targato iPoker ha avuto la meglio sui rivali 'Alphadog22' (€3.825), 'Teen4Life' (€2.700), 'pippocolori66' (€2.010), 'NewAmsterdam98' (€1.560), Marco 'Agrocomedio' Fontanella (€1.170), 'coccodonk' (€870), 'Gi4comoB3IIo' (€690) e 'zikkezakke' (€540).



L'ha vinto invece 'EXPLOIT.2.1' il Big daily Special (95 entries per 13.300 euro di montepremi totale) di 888poker. Per lui è arrivata una moneta da 2.662 euro al termine dell'heads up giocato contro il compagno di deal 'Taccitoiii' che si è consolato un super premio da 2.715 euro. Sul podio è salito pure 'g3m3ll0' (€1.643) mentre si sono fermati poco prima 'selmen' (€1.175) e il grinder Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€822).



E chiudiamo con il solito Money Light (202 entries per quasi 4.500 euro di prize pool), di Betaland (MicroGame), che stavolta ha registrato l'allungo decisivo piazzato da 'Mayonese93' (€983) ai danni degli inseguitori 'beerdestroyer21' (€706), 'pietrprivi0' (€497), 'riccor98' (€357), '92nando92' (€248), 'scartinella' (€185), 'numero_1' (€137), 'sottomentitespoglie' (€102) e 'the_project_eden' (€78).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home

SuperSize Sunday a 'CtrlAltRun'



I numeri più "importanti" dei 3 tornei:



SuperSize Sunday [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 311

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



CtrlAltRun - €6.150

Alphadog22 - €3.825

Teen4Life - €2.700

pippocolori66 - €2.010

NewAmsterdam98 - €1.560

Marco 'Agrocomedio' Fontanella - €1.170

coccodonk - €870

Gi4comoB3IIo - €690

zikkezakke - €540



The Big daily Special [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 95

Montepremi Totale: €13.300

Final Table Pay Out



EXPLOIT.2.1 - €2.662*

Taccitoiii - €2.715*

g3m3ll0 - €1.643

selmen - €1.175

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €822

Jos106106 - €652

ROGERTIGREX - €483

IMP4VIDUSSSS - €386

streetwolf.9 - €333



*Deal



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 202

Montepremi Totale: €4.494

Final Table Pay Out



Mayonese93 - €983

beerdestroyer21 - €706

pietrprivi0 - €497

riccor98 - €357

92nando92 - €248

scartinella - €185

numero_1 - €137

sottomentitespoglie - €102

the_project_eden - €78