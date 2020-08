Serata di deal alle MicroMillions! Sia il Daily Main che il Micro High Roller PKO si sono infatti chiusi con un accordo a 3. Successi per 'Lillatre' nel Night on Stars e Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani nel Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro report dal No Limit Hold'em Daily Main 8 Max da 10 euro di buy in (Evento #20), delle MicroMillions, dove 'Creul9416' (€2.849), 'mathjunk' (€2.690) e 'LampiOne94' (€1.890) hanno scelto di scendere a patti una volta eliminati gli altri finalisti 'SUPERKYKY81' (€1.211), 'IsolaTortuga' (€863), 'ventra88' (€615), 'oramorph' (€439) e 'L.Paolino' (€313).



Accordo a 3, stavolta tra 'imorino86' (€2.137), 'Pokerassi189' (€1.541) e 'MatNerrrr' (€1.492), anche nel No Limit Hold'em Micro High Roller Progressive KO 6 Max da 15 euro di buy in (Evento #21). Successi netti invece per 'Sdrumino84' (€1.324) nel No Limit Hold'em Speedy Hyper Turbo Progressive KO 6 Max da 10 euro di buy in (Evento #24) e per 'luciomerindo' (€1.732) nel No Limit Hold'em Progressive KO 6 Max da 5 euro di buy in (Evento #19).



E ieri sera sono andati in scena pure il NoS e il Need for Speed. Nel torneo da 20.000 euro garantiti l'ha spuntata 'Lillatre', per quasi 4.000 euro di bottino, su Domenico 'domenlan' Lando (€2.893), 'dellas3131' (€2.140), Daniele 'bybabyby' Cuomo (€1.583), Andrea 'andremonta92' Montanar (€1.171), 'Almeg2020' (€866), 'Stich2019' (€641), Nikol 'barabbic' Babic (€474) e '1907Atalanta' (€351).



Il torneo da 7.500 euro di prize pool l'ha vinto il regular sardo Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani (€2.216) dopo aver battuto in volata il runner up 'cisky358' (€1.476) e il terzo classificato 'Manuel9713' (€983).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Deal negli Eventi #20 e #21 delle MicroMillions



I numeri dei tornei più "importanti" di ieri sera:



MicroMillions 20 - NL Hold'em Daily Main 8 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.683

Montepremi Totale: €24.147

Final Table Pay Out



Creul9416 - €2.849*

mathjunk - €2.690*

LampiOne94 - €1.890*

SUPERKYKY81 - €1.211

IsolaTortuga - €863

ventra88 - €615

oramorph - €439

L.Paolino - €313



*Deal



Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 202

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Lillatre - €3.911

Domenico 'domenlan' Lando - €2.893

dellas3131 - €2.140

Daniele 'bybabyby' Cuomo - €1.583

Andrea 'andremonta92' Montanar - €1.171

Almeg2020 - €866

Stich2019 - €641

Nikol 'barabbic' Babic - €474

1907Atalanta - €351



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 70

Montepremi Totale: €7.500

Final Table Pay Out



Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani - €2.216

cisky358 - €1.476

Manuel9713 - €983

Stich2019 - €654

salvo_74_J9s - €436

assotatu - €383

tremendo87 - €337

EstroPuro - €296

djibril90ci - €261