Mercoledì sera da leone per 'CILIEGIN0', primo nel Big Daily. Ottimi colpi anche per 'Ir0nSid3' e 'suarez90' che si sono rispettivamente imposti nel SUMMER Deep e Money Light.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei multitable dal Big Daily (109 euro di buy in e 8.000 euro di montepremi garantito), targato 888poker, dove 'CILIEGIN0' ha incassato i 2.280 euro del bottino al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up ElonMusky (€1.544) e il terzo classificato 'anonimus996' (€1.055).



Sono andati invece a 'Ir0nSid3' i 1.011 euro proposti dal SUMMER Mercoledì Deep del network iPoker (267 entries con 20 euro di buy in). Sul podio sono saliti pure 'fabiodellavalle' (€623) e 'rikcardo23' (€446) mentre si è fermato poco prima 'titanopazzo' (€341) che ha preceduto nel pay out i player 'demon1975' (€258), 'Dubfiree' (€197), 'Sera2407' (€146), 'GianniBonovei' (€117) e 'L3br0nJ4m3s' (€94).



E chiudiamo con il solito Money Light di Betaland (207 entries per 4.606 di prize pool totale) che ha registrato stavolta l'acuto di 'suarez90' per 1.007 euro di moneta. Battuti al Final Table i rivali 'guccigucci' (€723), 'ddmarcy' (€509), 'cellaelena00' (€366), 'cavagnola1' (€254), 'alelus68' (€190), 'PANZER99' (€140), 'IMuCkTheNut' (€105) e 'carpino91' (€80).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei online:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 58

Montepremi Totale: €8.000

Final Table Pay Out



CILIEGIN0 - €2.280

ElonMusky - €1.544

anonimus996 - €1.055

tostovip - €735

UPROFSSOR888 - €560

ONiZzogA - €424

IMP4VIDUSSSS - €328

Taccitoiii - €264

gianlu966 - €216



SUMMER Mercoledì Deep [€3.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 267

Montepremi Totale: €4.699

Final Table Pay Out



Ir0nSid3 - €1.011

fabiodellavalle - €623

rikcardo23 - €446

titanopazzo - €341

demon1975 - €258

Dubfiree - €197

Sera2407 - €146

GianniBonovei - €117

L3br0nJ4m3s - €94



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 207

Montepremi Totale: €4.606

Final Table Pay Out



suarez90 - €1.007

guccigucci - €723

ddmarcy - €509

cellaelena00 - €366

cavagnola1 - €254

alelus68 - €190

PANZER99 - €140

IMuCkTheNut - €105

carpino91 - €80