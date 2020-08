Giovedì sera contrassegnato anche dagli ottimi colpi piazzati da 'EXPLOIT.2.1' e 'PraiSeTheSundaY'. Il primo si è aggiudicato il Big Daily, l'altro il Super Master 6 Max.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online del giovedì sera dal Big Daily (109 euro di buy in e 10.000 euro di prize pool), targato 888poker, che ha registrato lo scatto vincente di 'EXPLOIT.2.1'. Per lui è arrivata una moneta da 2.516 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli alri, i player 'Taccitoiii' (€1.850), 'downreg4' (€1.291) e 'tostovip' (€901).



E passiamo al Super Master 6 Max (71 entries per 6.390 euro di montepremi totale) del network iPoker dove, dopo circa 4 ore e mezza di gioco, l'ha spuntata lo scatenato 'PraiSeTheSundaY', primo per 1.629 euro, sui finalisti 'maurimauri19' (€1.022), 'massiassi' (€735), 'totogatta' (€575), 'UTRIMAx10' (€479) e 'OmgLaprooofit' (€383).



Chiudiamo con il Money Light (4.000 euro garantiti), di Betaland (MicroGame), che ha visto invece trionfare 'ACTIONPREFL0P' per 914 euro di bottino. In questo caso l'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato il buon 'ManlnBlack', runner up per 653 euro, mentre si è ritrovato out sul più bello il regular Fabrizio 'fabry_wct' Privitera, terzo classificato per 470 euro di premio.



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 3 MTT:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 71

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



EXPLOIT.2.1 - €2.516

Taccitoiii - €1.850

downreg4 - €1.291

tostovip - €901

simoncina22 - €641

19ONETIME84 - €510

PRT.Lobster - €401

Dottor.Smith - €325

GraNdeDario - €251



Super Master 6 Max [€4.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 71

Montepremi Totale: €6.390

Final Table Pay Out



PraiSeTheSundaY - €1.629

maurimauri19 - €1.022

massiassi - €735

totogatta - €575

UTRIMAx10 - €479

OmgLaprooofit - €383



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 143

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



ACTIONPREFL0P - €914

ManlnBlack - €653

Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €470

AIFATTOOLLIN - €340

MadMab995 - €243

KVALERIO87 - €186

danyax01 - €144

trade94 - €112

smokedhead - €89