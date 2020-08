Ancora un buon piazzamento per Dario Minieri nel Night on Stars dove ha trionfato 'jmelmot'. Shot per '1ciriaco' e 'vamosAAkK1313' nei 2 tornei più "importanti" delle MicroMillions.

Ma iniziamo il nostro report dal NoS (15.000 euro garantiti) che ha registrato il settimo posto dell'ex ragazzo prodigio del poker alla texana: Dario Minieri (€564). Il player romano, che su PS gioca con il nick 'D.Minieri', si è fermato sul più bello lasciando via libera a 'jmelmot' che si è assicurato i 3.125 euro del bottino dopo aver superato allo sprint il runner up 'bamboloSG81' (€2.349) e il terzo classificato Gabriele 'KingMAvE911' Re (€1.766).



Sono andati invece a 'Sir.Apix', che ha battuto in heads up 'framax56' (€1.204), i 1.808 euro messi in palio nel Need for Speed Turbo (68 entries per 6.120 euro di montepremi). Sul podio è salito pure 'ManlnBlackk' (€802) mentre hanno chiuso rispettivamente quarto e ottavo 'DEDOPIU' (€534) e il sempre ottimo Andrea 'andryguen' Panarese (€242).



E passiamo alle MicroMillions che ieri sera proponevano, tra gli altri, il No Limit Hold'em Daily Main Progressive KO da 10 euro di buy in e da 24.462 euro di prize pool (Evento #32) e il No Limit Hold'em Micro High Roller 8 Max da 15 euro di buy in e da quasi 13.000 euro di montepremi totale (Evento #33). Nel primo l'ha spuntata '1ciriaco', andato a segno per 2.752 euro, sul compagno di deal 'vedochiaro85' (€1.586). Terzo posto, senza accordo, per il pro Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€994).



Il secondo l'ha vinto 'vamosAAkK1313', che ha incassato una moneta da 2.030 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'robbe65' (€1.446), 'VAST87' (€1.031), 'IvankoBarbel' (€735), 'zioermejo' (€524), 'solista85' (€373), 'monsterpro90' (€266), 'gabridom' (€190) e 'riccardoQ7' (€149).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri dei 4 tornei:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 150

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



jmelmot - €3.125

bamboloSG81 - €2.349

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €1.766

Leon123205 - €1.328

casantotito - €998

Andrea 'Papuasiano' Briganti - €750

Dario 'D.Minieri' Minieri - €564

mattematta - €424

SNUCCI_8 - €319



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 68

Montepremi Totale: €6.120

Final Table Pay Out



Sir.Apix - €1.808

framax56 - €1.204

ManlnBlackk - €802

DEDOPIU - €534

Crapanzao12 - €356

flavios833 - €313

pipete98 - €275

Andrea 'andryguen' Panarese - €242

Pn000 - €213



MicroMillions 32 - Daily Main Progressive KO [€10.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.718

Montepremi Totale: €24.462

Final Table Pay Out



1ciriaco - €2.752*

vedochiaro85 - €1.586*

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €994

qwerty104 - €712

cirimelito - €735

sergio/zs10 - €439

giando153542 - €263

TheroofN - €178

VAST87 - €173



*Deal



MicroMillions 33 - Micro High Roller 8 Max [€7.500 GTD]

Buy-in: €15

Entries: 960

Montepremi Totale: €12.960

Final Table Pay Out



vamosAAkK1313 - €2.030

robbe65 - €1.446

VAST87 - €1.031

IvankoBarbel - €735

zioermejo - €524

solista85 - €373

monsterpro90 - €266

gabridom - €190

riccardoQ7 - €149