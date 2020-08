Ci sono anche Raffaele 'raffibiza' Sorrentino e Alessandro 'aleppp' Giannelli nei Top Ten del MicroMillions MAIN EVENT dove comanda 'tiltkings93'. Super colpo per lo scatenato Simone 'simopascu96' Pascucci che si è preso il Sunday High Roller. Ecco il report...

Iniziamo dal No Limit Hold'em Main Event (50 euro di buy in e 192.015 euro in prize pool) che ha chiuso il suo Day1 con 231 left su 4.267 entries totali. Al momento troviamo in testa 'tiltkings93' con 3.254.073 gettoni virtuali. Seguono, nell'ordine, 'utgius' con 2.882.746, 'charly87bwin' con 2.715.585, 'Salvo_pro92' con 2.707.715, Raffaele 'raffibiza' Sorrentino con 2.703.822, Alessandro 'aleppp' Giannelli con 2.556.744, 'maco90' con 2.486.867, 'GreendesireD' con 2.468.547, 'mobilusa' con 2.415.981 e 'Meliodas1717', decimo con 2.394.393.



Ha già trovato invece un padrone l'altro evento "hot" delle MicroMillions, il No Limit Hold'em SuperStack Progressive KO 6 Max da 10 euro di buy in e da 37.890 euro di montepremi (Evento #44). Al termine di una maratona da oltre 9 ore di gioco l'ha infatti spuntata 'Enne98', primo per 3.153 euro, su 'ZippoMullinsss' (€2.666), 'Luke-RM84' (€1.699), 'bond753' (€1.047), 'relax200' (€713) e 'simoncel1991' (€602).



E passiamo al Sunday High Roller, da 250 euro di buy in (89 entries), che ha registrato l'acuto di Simone 'simopascu96' Pascucci per 4.746 euro di vincita. Il regular campano ha avuto la meglio su rivali del calibro di Andrea 'Andreacigna' Pini (€2.027), Davide 'davidecalva' Calvaresi (€1.526), 'gabrielepat' (€1.149), Andrea 'Jowy01' Papa (€865) e 'ManlnBlackk' (€652).



Lo stesso 'simopascu96' ha chiuso sesto, per 513 euro di premio, nel solito Need for Speed Turbo (1.000 euro garantiti) che stavolta è stato contrassegnato dal successo di 'Vop4' (€2.311).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Simone 'simopascu96' Pascucci



I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS:



MicroMillions 45 - MAIN EVENT Progressive KO 8 Max [€175.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 4.267

Montepremi Totale: €192.015

Player Left: 231

TOP TEN DAY1



1. tiltkings93 - 3.254.073

2. cutgius - 2.882.746

3. charly87bwin - 2.715.585

4. Salvo_pro92 - 2.707.715

5. Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - 2.703.822

6. Alessandro 'aleppp' Giannelli - 2.556.744

7. maco90 - 2.486.867

8. GreendesireD - 2.468.547

9. mobilusa - 2.415.981

10. Meliodas1717 - 2.394.393



MicroMillions 44 - SuperStack Progressive KO 6 Max [€25.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 4.210

Montepremi Totale: €37.890

Final Table Pay Out



Enne98 - €3.153

ZippoMullinsss - €2.666

Luke-RM84 - €1.699

bond753 - €1.047

relax200 - €713

simoncel1991 - €602



Sunday High Roller [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 89

Montepremi Totale: €20.025

Final Table Pay Out



Simone 'simopascu96' Pascucci - €4.746

campa.dani - €3.574

Marcus07.28 - €2.691

Andrea 'Andreacigna' Pini - €2.027

Davide 'davidecalva' Calvaresi - €1.526

gabrielepat - €1.149

Andrea 'Jowy01' Papa - €865

swissix2 - €652

ManlnBlackk - €652



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 108

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



Vop4 - €2.311

Almeg2020 - €1.711

Vincenzo 'natoil4lugli' Ruggiero - €1.266

Marco 'Granbasso' Baglioni - €937

mistimax - €694

Simone 'simopascu96' Pascucci - €513

sgargameos - €380

Suckkkkk - €281

William 'LICANTROPOn1' Oliveri - €249