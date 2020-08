Secondo e ultimo resoconto sui tornei online made in Italy con i risultati degli altri domenicali.

Iniziamo dall'unico torneo rimasto in sospeso, il Summer Sunday (261 entries per 23.490 euro di montepremi totale) del network iPoker. Sono infatti ancora 61 i player che si posso aggiudicare la prima moneta da oltre 5.000 euro. Al momento comanda 'HOPErso0' che, grazie ad uno stack da 390.077 gettoni virtuali, si è messo dietro '2R3z1nfinit4' (253.106), 'laleccobene91' (242.235), 'Pum4' (206.185), 'Outs1der' (195.364), 'mepelpi20' (188.820), 'Tal3ofFire' (179.557), 'RUNPLEASEEE' (178.263), 'BLF0RZ41NT3R' (155.911) e 'Ciollinus' (145.755).



Sono stati invece già assegnati, al player '5Cpt.Farrel5', i 4.223 euro messi in palio nel Sunday Sale Big (327 entries con 55 euro di buy in). Battuto in heads up il già vincitore dell'High Roller di PS, lo scatenato Simone 'simopascu96' Pascucci (€3.090), mentre si è arreso una volta approdato sul podio 'cannibal83' (€2.328).



E sempre su 888poker è arrivato il trionfo di 'ponziopilat0', per 4.747 euro di bottino, nel Sunday Sale High Roller (148 entries con 125 euro di buy in). Qui il ruolo di runner up è toccato a 'Carmattelo' (€3.412) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'DoppioVolt0' (€2.594), 'PRT.Lobster' (€1.932), 'Senzachiagnr' (€1.325), 'downreg4' (€1.104), 'elbano599' (€883), 'inpoepaole' (€662) e 'ONiZzogA' (€432).



Chiudiamo con il Sunday SUMMER (8.000 euro di prize pool garantito), di Betaland (MicroGame), dove si è imposto 'Yes1KnewIT' (€1.948) su 'DEGEKAPPA' (€1.438), 'Andreacigna' (€1.035), 'beerdestroyer21' (€745), '02Dragon02' (€543), 'Kekko92Assi21' (€418), 'Fabrizio 'fabbry93' Privitera' (€337), 'AnDiAm0' (€272) e 'TorciaUmana' (€226).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Successi per '5Cpt.Farrel5', 'ponziopilat0' e 'Yes1KnewIT'



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Summer Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 261

Montepremi Totale: €23.490

Player Left: 61

TOP TEN DAY1



1. HOPErso0 - 390.077

2. 2R3z1nfinit4 - 253.106

3. laleccobene91 - 242.235

4. Pum4 - 206.185

5. Outs1der - 195.364

6. mepelpi20 - 188.820

7. Tal3ofFire - 179.557

8. RUNPLEASEEE - 178.263

9. BLF0RZ41NT3R - 155.911

10. Ciollinus - 145.755



Sunday Sale Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €55

Entries: 327

Montepremi Totale: €20.600

Final Table Pay Out



5Cpt.Farrel5 - €4.223

Simone 'simopascu96' Pascucci - €3.090

cannibal83 - €2.328

inpoepaole - €1.751

0rt3iP93 - €1.210

thesalamist8 - €927

maellino - €721

mlupin89 - €515

Monic1988 - €361



Sunday Sale High Roller [€20.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 148

Montepremi Totale: €22.080

Final Table Pay Out



ponziopilat0 - €4.747

Carmattelo - €3.412

DoppioVolt0 - €2.594

PRT.Lobster - €1.932

Senzachiagnr - €1.325

downreg4 - €1.104

elbano599 - €883

inpoepaole - €662

ONiZzogA - €432



Sunday SUMMER [€8.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 82

Montepremi Totale: €8.000

Final Table Pay Out



Yes1KnewIT - €1.948

DEGEKAPPA - €1.438

Andreacigna - €1.035

beerdestroyer21 - €745

02Dragon02 - €543

Kekko92Assi21 - €418

Fabrizio 'fabbry93' Privitera - €337

AnDiAm0 - €272

TorciaUmana - €226