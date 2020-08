Alla fine il Main Event delle MicroMillions è andato a 'valerex' che ha superato in heads up il comunque bravo Ale Giannelli. Ottimi colpi in serata anche per Roberto Roberti, Domenico Gala e per il solito Simone Pascucci. Ecco il report...

Partiamo dal No Limit Hold'em Main Event, da oltre 190.000 di montepremi totale (4.267 entries con 50 euro di buy in), dove ha prevalso 'valerex', per quasi 17.000 euro di bottino tra prima moneta e taglie, dopo aver battuto in heads up Alessandro 'aleppp' Giannelli che si è consolato con un premio complessivo da 13.066 euro. Sul podio è salito pure 'pamente77' (€6.757) mentre ha chiuso "soltanto" 32esimo uno dei favoriri di inizio Day2, il campionissimo Raffaele 'raffibiza' Sorrentino (€614).



Si è imposto invece Roberto 'RORObrother' Roberti nell'altro Main delle MicroMillions, il No Limit Hold'em Daily PKO 6 Max da 27.540 euro di prize pool (3.060 entries con 10 euro di buy in). Il regular del Perla di Nova Gorica ha incassato più di 2.500 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'CARVENEZIA1' (€2.096), 'zhoe524' (€1.283), 'lollissimi' (€881), 'zioermejo' (€518) e 'cerbokevin94' (€398).



E passiamo al Night on Stars e al Need for Speed Turbo che hanno rispettivamente registrato gli acuti di un devastante Simone 'simopascu96' Pascucci e di Domenico 'scellone9477' Gala. Il campano, che nell'ultima settimana ha centrato risultati su risultati, si è messo in tasca altri 2.375 euro grazie allo sprint vincente piazzato ai danni degli inseguitori 'BPOWERxxx' (€4.181), 'SDN64' (€3.064), Andrea 'Andreacigna' Pini (€2.246), 'ringhio1992' (€1.646), Davide 'davidecalva' Calvaresi (€1.207), 'pulces85' (€885), Salvatore 'theboss19902' Bonanno (€648) e 'paopa89' (€475).



Al siciliano sono arrivati 2.375 euro una volta sconfitti il runner up 'ASSOBRESCIA' (€1.746) e il terzo classificato 'MoChuisle7' (€1.284).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Roberto 'RORObrother' Roberti



I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS:



MicroMillions 45 - MAIN EVENT Progressive KO 8 Max [€175.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 4.267

Montepremi Totale: €192.015

Final Table Pay Out



valerex - €16.968

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €13.066

pamente77 - €6.757

Creul9416 - €5.280

giorob - €5.249

RAFFAella55 - €2.599

castorinok8 - €2.631

rogert20 - €3.676



MicroMillions 50 - Daily Main Progressive KO 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.060

Montepremi Totale: €27.540

Final Table Pay Out



Roberto 'RORObrother' Roberti - €2.531

CARVENEZIA1 - €2.096

zhoe524 - €1.283

lollissimi - €881

zioermejo - €518

cerbokevin94 - €398



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 292

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



Simone 'simopascu96' Pascucci - €5.704

BPOWERxxx - €4.181

SDN64 - €3.064

Andrea 'Andreacigna' Pini - €2.246

ringhio1992 - €1.646

Davide 'davidecalva' Calvaresi - €1.207

pulces85 - €885

Salvatore 'theboss19902' Bonanno - €648

paopa89 - €475



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 93

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



Domenico 'scellone9477' Gala - €2.375

ASSOBRESCIA - €1.746

MoChuisle7 - €1.284

dario6990 - €944

masino69 - €694

tek699 - €511

rampro_lx - €375

mistimax - €329

Aleimpe22 - €288