Si è chiuso con il trionfo di 'Kidney22' il Summer Sunday. Shot anche per Fabrizio 'fabry_wct' Privitera nel Money Light mentre un deal, tra 'Fantastik55' e 'g3m3ll0', ha contrassegnato il Big daily Special.

Ma iniziamo il nostro secondo resoconto sui tornei online dall'ultimo domenicale in programma, il Summer Sunday del network iPoker (261 entries per 23.490 euro di montepremi totale), che ha registrato lo sprint vincente dello scatenato 'Kidney22' per 5.050 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'lukyn', runner up per 3.112 euro.



Sul podio è salito pure 'Ninn1' (€2.232) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'Tal3ofFire' (€1.703), 'ppsss' (€1.292), 'Outs1der' (€987), 'Dimenticato' (€728), 'ImFromAgartha' (€587) e 'laleccobene91' (€470).



E passiamo al Big daily Special (109 euro di buy in e 12.000 euro di prize pool), targato 888poker, che ha visto invece trionfare 'Fantastik55' (€2.323) sul compagno di deal 'g3m3ll0' (€2.537). I 2 hanno scelto di scendere a patti una volta eliminato il terzo incomodo 'andridege', andato comunque in the money per 1.482 euro di premio.



Chiudiamo con il Money Light (4.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame) dove, dopo poco più di 7 ore di gioco, l'ha spuntata il sempre bravo Fabrizio 'fabry_wct' Privitera, primo per 914 euro, su 'biagiomansi86' (€653), 'alecar911' (€470), 'RE_DI_ORO' (€340), 'devden' (€243), 'trade94' (€186), 'chiodo68' (€144), 'cellaelena00' (€112) ed 'EnneAciElle' (€89).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Summer Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 261

Montepremi Totale: €23.490

Final Table Pay Out



Kidney22 - €5.050

lukyn - €3.112

Ninn1 - €2.232

Tal3ofFire - €1.703

ppsss - €1.292

Outs1der - €987

Dimenticato - €728

ImFromAgartha - €587

laleccobene91 - €470



The Big daily Special [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 83

Montepremi Totale: €12.000

Final Table Pay Out



Fantastik55 - €2.323*

g3m3ll0 - €2.537*

andridege - €1.482

ilbuontempo - €1.068

babykiller90 - €750

38461419282 - €579

BurgerKing82 - €435

ppsss - €348

richXmond - €300



*Deal



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 120

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



Fabrizio 'fabry_wct' Privitera - €914

biagiomansi86 - €653

alecar911 - €470

RE_DI_ORO - €340

devden - €243

trade94 - €186

chiodo68 - €144

cellaelena00 - €112

EnneAciElle - €89