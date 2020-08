Serata di deal sulla poker room con la picca rossa. 'Stivisaurus' e 'tony481' si sono praticamente divisi il NoS mentre 'r_secret_7', 'elbano599' e 'psyboy2' si sono accordati nel torneo più "importante" delle MicroMillions.

Ma partiamo dal Night on Stars, da 100 euro di buy in e da 25.000 euro in prize pool garantito, dove 'Stivisaurus' e 'tony481' hanno scelto di non farli male nell'heads up finale. I 2 hanno infatti optato per una divisione dei primi 2 premi, per quasi 4.200 euro a testa, una volta eliminato il terzo incomodo Roberto 'RORObrother' Roberti (€2.635).



E si è registrato un accordo, stavolta tra 3 player, anche nel No Limit Hold'em Daily Main da 10 euro di buy in e da 24.687 euro di montepremi totale (Evento #56) delle MicroMillions. In questo caso a scendere a patti sono stati il vincitore 'r_secret_7', primo per 2.774 euro, 'elbano599' (€2.374) e 'psyboy2' (€2.374). Niente da fare invece per 'salvoxbox360' (€1.184) che si è ritrovato out nel più bello.



Chiudiamo il nostro report sugli MTT di PS con il solito Need for Speed Turbo (7.500 euro garantiti) che è stato contrassegnato dall'exploit di 'dario6990'. Per il vincitore è arrivata una prima moneta da 1.826 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, i regular Jackson 'DJackMpkr' Genovesi (€425) e Giulio 'FabioBorini' Sonnino (€317).



I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 234

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



Stivisaurus - €4.194*

tony481 - €4.194*

Roberto 'RORObrother' Roberti - €2.635

Chateaux87 - €1.948

MIKHYMAUS11 - €1.440

ildruido23 - €1.064

edofatto - €786

thestreet86 - €581

pikyplay - €430



*Deal



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 78

Montepremi Totale: €7.500

Final Table Pay Out



dario6990 - €1.826

KingOfCards23 - €1.364

KiroiSenko - €1.019

framax56 - €761

sergio18641 - €568

Jackson 'DJackMpkr' Genovesi - €425

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €317

Romauro96 - €237

pulces85 - €214



MicroMillions 56 - No Limit Hold'em Daily Main [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.743

Montepremi Totale: €24.687

Final Table Pay Out



r_secret_7 - €2.774*

elbano599 - €2.374*

psyboy2 - €2.374*

salvoxbox360 - €1.184

ELEGUA2O10 - €831

doctdifra - €583

cardio65 - €409

dammifiches - €287

bluffman741 - €202



*Deal