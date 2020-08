Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del mercoledì sera con i risultati delle altre poker room.

Partiamo dal Big Daily (109 euro di buy in e 8.000 euro in prize pool garantito), targato 888poker, dove l'ha spuntata lo scatenato 'uUghos_', primo per 2.271 euro, sul runner up 'PRT.Lobster' (€1.544). Sul podio è salito pure 'ORAVEDRAI' (€1.055) mentre si sono fermati proprio sul più bello i regular 'picciurro14' (€744) e 'streetwolf.9' (€551).



E passiamo al SUMMER Mercoledì Deep (223 entries con 20 euro di buy in), del network iPoker, che ha invece registrato l'acuto di Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino. Il player di Bologna, che vive a Casalecchio di Reno, si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'SGHEB4' (€520), 'GreatSoul' (€373), 'PupinoDePupinis' (€285), 'educad0nk' (€216), 'LOTAMMA79' (€165), 'buenosdias' (€122), 'babykiller90 (€98) e 'titanopazzo' (€78) e ha incassato gli 844 euro del bottino.



Chiudiamo con il solito Money Light (4.000 euro di montepremi), di Betaland (MicroGame), che stavolta è stato contrassegnato dallo sprint vincente piazzato da '_team_senza_team_' (€914) su 'assoasso25' (€653), '__The_Only__' (€470), 'RageQSpotted' (€340), 'italianpokerninja' (€243), 'Nelsoni2809' (€186), 'pinuccia89' (€144), 'mds61' (€112) e 'Papua89' (€89).



I risultati delle altre poker room



Questi i numeri dei 3 tornei online:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 56

Montepremi Totale: €8.000

Final Table Pay Out



uUghos_ - €2.271

PRT.Lobster - €1.544

ORAVEDRAI - €1.055

picciurro14 - €744

streetwolf.9 - €551

38461419282 - €424

Nanojhon16 - €319

D3n1sK4PP21 - €264

simoncina22 - €207



SUMMER Mercoledì Deep [€3.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 223

Montepremi Totale: €3.925

Final Table Pay Out



Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €844

SGHEB4 - €520

GreatSoul - €373

PupinoDePupinis - €285

educad0nk - €216

LOTAMMA79 - €165

buenosdias - €122

babykiller90 - €98

titanopazzo - €78



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 130

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



_team_senza_team_ - €914

assoasso25 - €653

__The_Only__ - €470

RageQSpotted - €340

italianpokerninja - €243

Nelsoni2809 - €186

pinuccia89 - €144

mds61 - €112

Papua89 - €89