Giovedì sera contrassegnato dai trionfi di Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani nel NoS Super KO, 'KITAMMUORT2206' nel Need e Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni e 'santuliotu' alle MicroMillions.

Ma partiamo con il Night on Stars Super KO Edition (250 euro di buy in e 50.000 euro in montepremi garantito) che caratterizza il giovedì sera online e che questa volta ha registrato l'acuto di Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani. Il regular sardo ha superato al Final Table i rivali 'peppeolin' (€6.281), 'sampei101' (€4.267), Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€3.173), Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga (€2.572), Marcello 'Cavendramin' Miniucchi (€1.632), 'frenk0008' (€1.313), 'siriachiado7' (€1.392) e 'frankzero' (€642) e si è così assicurato un bottino complessivo, tra prima moneta e taglie, da quasi 9.000 euro.



Sono andati invece a 'KITAMMUORT2206', che ha battuto in heads up 'GreyoloPoker' (€1.647), i 2.226 euro proposti dal solito Need for Speed Turbo (107 entries). Sul podio è salito pure 'SpeedOne1' (€1.219) mentre si sono fermati sul più bello Alessandro 'alesiena17' Siena (€903), Manlio 'M.I.1980' Iemina (€366) e Nikol 'barabbic' Babic (€239).



E passiamo ai 2 tornei più "hot" delle MicroMillions, il No Limit Hold'em Daily Main 6 Max da 10 euro di buy in e da 23.904 euro di montepremi (Evento #68) e il Thursday SuperStack Progressive KO da 20 euro di buy in e da 26.442 euro di prize pool totale (Evento #70).



Nel primo l'ha spuntata 'santuliotu' (€2.152) sui compagni di deal 'pirkio1994' (€1.940), 'Darklion4' (€1.894) e Francesco 'KEKKOVENICE' Marotta (€2.254). Nell'altro si è imposto un grandissimo Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni, primo per 3.439 euro, su 'requieMNotturno' (€1.879), 'boccia87280' (€1.295), Gaetano 'GAETANO_85z' Preite (€861), 'lukefrog97' (€852), 'affio1321' (€361), Marco 'Granbasso' Baglioni (€367), 'cosetta48' (€237) e 'assodany262' (€408).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

NoS Super KO a Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani



I numeri dei 4 tornei targati PS:



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 189

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani - €8.974

peppeolin - €6.281

sampei101 - €4.267

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €3.173

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €2.572

Marcello 'Cavendramin' Miniucchi - €1.632

frenk0008 - €1.313

siriachiado7 - €1.392

frankzero - €642



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 107

Montepremi Totale: €9.630

Final Table Pay Out



KITAMMUORT2206 - €2.226

GreyoloPoker - €1.647

SpeedOne1 - €1.219

Alessandro 'alesiena17' Siena - €903

framax56 - €668

chekpoint67 - €494

Manlio 'M.I.1980' Iemina - €366

KingOfCards23 - €271

Nikol 'barabbic' Babic - €239



MicroMillions 68 - NL Hold'em Daily Main 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.656

Montepremi Totale: €23.904

Final Table Pay Out



santuliotu - €2.152*

pirkio1994 - €1.940*

Darklion4 - €1.894*

Francesco 'KEKKOVENICE' Marotta - €2.254*

the_tourist4 - €741

balenotta - €510



*Deal



MicroMillions 70 - Thursday SuperStack Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.469

Montepremi Totale: €26.442

Final Table Pay Out



Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni - €3.439

requieMNotturno - €1.879

boccia87280 - €1.295

Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €861

lukefrog97 - €852

affio1321 - €361

Marco 'Granbasso' Baglioni - €367

cosetta48 - €237

assodany262 - €408