E' andato a 'KillTh3Fish' il Big Daily del giovedì sera. Successi anche per 'Tino26021984roma' nel Summer Master 6 Max e 'Mayonese93' nel solito Money Light.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal Big Daily, da 10.000 euro garantiti, targato 888poker. Qui, come già anticipato, l'ha spuntata 'KillTh3Fish' che si è assicurato i 2.525 euro del bottino dopo aver superato al Final Table i rivali 'Unpalumpa13' (€1.850), 'FolderG0' (€1.300), 'UPROFSSOR888' (€901), Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€650), 'tostovip' (€510), 'PRT.Lobster' (€401), 'Yesdisi3' (€325) e 'Nanojhon16' (€260).



L'ha incassati invece 'Tino26021984roma' i 1.836 euro messi in palio nel Summer Master 6 Max (80 entries per 7.200 euro di prize pool) del network iPoker. L'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato il player '8754977647597742', runner up per 1.152 euro, mentre si è ritrovato out una volta salito sul podio il regular siciliano Domenico 'scellons94' Gala, terzo classificato per 828 euro di premio.



E chiudiamo con il Money Light (4.000 euro in montepremi) di Betaland (MicroGame) dove, dopo quasi 7 ore di gioco, si è imposto lo scatenato 'Mayonese93' (€914) su 'cavagnola1' (€653), 'Yes1KnewIT' (€470), 'arendbe25' (€340), 'FILIPPONI86' (€243), 'Th3_111on3' (€186), 'Kingre9816' (€144), 'TheGame1986' (€112) e 'stranomanero' (€89).



I numeri più importanti dei 3 MTT:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 64

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



KillTh3Fish - €2.525

Unpalumpa13 - €1.850

FolderG0 - €1.300

UPROFSSOR888 - €901

Everbrun1 - €650

tostovip - €510

PRT.Lobster - €401

Yesdisi3 - €325

Nanojhon16 - €260



Summer Master 6 Max [€4.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 80

Montepremi Totale: €7.200

Final Table Pay Out



Tino26021984roma - €1.836

8754977647597742 - €1.152

Domenico 'scellons94' Gala - €828

ALDOBAGLIO777 - €648

milinko80 - €540

Sliemaaaa - €432



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 143

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



Mayonese93 - €914

cavagnola1 - €653

Yes1KnewIT - €470

arendbe25 - €340

FILIPPONI86 - €243

Th3_111on3 - €186

Kingre9816 - €144

TheGame1986 - €112

stranomanero - €89