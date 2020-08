E' iniziato alla grande il weekend di ferragosto del buon Andrea 'makemef0ld' Emanuele. Bene anche 'Columbu92', 'Suckkkkk' e 'Partenopeo899'. Ecco il report...

Partiamo dal bel colpo piazzato da Andrea 'makemef0ld' Emanuele nel Night on Stars da quasi 17.000 euro di montepremi totale (188 entries). Il grinder palermitano si è sbarazzato al Final Table di 'AlexMatei20' (€2.491), 'J.Mizu97' (€1.845), Emanuele 'barramp9k8' Monari (€1.367), 'BigGigi23' (€1.012), 'majiko15' (€750), 'BobbySpaghetti' (€555), 'Romauro96' (€411) e 'casantotito' (€305) e si è messo in tasca i 3.364 euro del bottino.



Non è andata affatto male anche a 'Columbu92' che si è preso i 1.902 euro proposti dal Need for Speed Turbo (89 entries per 8.010 euro di prize pool) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'fashion82339' (€1.399), 'ASSOBRESCIA' (€1.029), Alessandro 'alesiena17' Siena (€756), 'dellas3131' (€556), 'cr7fanatic' (€409), 'ubisor' (€301), Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio (€264) e '10Banana33' (€231).



E chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 8.730 euro (194 entries con 50 euro di buy in), dove 'Suckkkkk' e 'Partenopeo899' hanno invece deciso di dividersi la posta per 1.509 euro di premio a testa. I 2 sono scesi a compromessi una volta eliminato il terzo incomodo 'Jos_106clops' che si è consolato con 954 euro. Quinto posto per il regular di lunga data Mario 'coinflip21' Carrascon (€525).



I numeri dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 188

Montepremi Totale: €16.920

Final Table Pay Out



Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €3.364

AlexMatei20 - €2.491

J.Mizu97 - €1.845

Emanuele 'barramp9k8' Monari - €1.367

BigGigi23 - €1.012

majiko15 - €750

BobbySpaghetti - €555

Romauro96 - €411

casantotito - €305



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 89

Montepremi Totale: €8.010

Final Table Pay Out



Columbu92 - €1.902

fashion82339 - €1.399

ASSOBRESCIA - €1.029

Alessandro 'alesiena17' Siena - €756

dellas3131 - €556

cr7fanatic - €409

ubisor - €301

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €264

10Banana33 - €231



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 194

Montepremi Totale: €8.730

Final Table Pay Out



Suckkkkk - €1.509*

Partenopeo899 - €1.509*

Jos_106clops - €954

Martuzz4 - €708

Mario 'coinflip21' Carrascon - €525

fulldipecore - €390

Flokyteam - €289

tantaroba88 - €214

carlitosx28 - €214



*Deal