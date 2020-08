Secondo resoconto sui tornei online di ferragosto. Shot per 'ONiZzogA' nel The Dragon, sono andati a segno anche 'M_CHIASTA' nel Money Light e '1000Kesto' nel Summer Sabato Deep.

Ma iniziamo dall'evento targato 888poker, il Dragon da 125 euro di buy in e da oltre 10.000 euro di montepremi totale, dove uno scatenato 'ONiZzogA' ha battuto in heads up 'ilbuontempo' (€1.969) e si è preso i 2.700 euro del bottino. Sul podio è salito pure 'm4g1c99' (€1.380) mentre si sono ritrovati out poco prima i player '38557218' (€973) e 'raffa_N5' (€685).



Sono andati invece a 'M_CHIASTA' i quasi 1.000 euro proposti dal Money Light (4.000 euro di prize pool garantito) di Betaland (MicroGame). Qui il ruolo di runner up è toccato a 'nicmato' (€684) che ha preceduto, nell'ordine, gli altri finalisti 'miargo' (€482), 'INVICTUSPEOPLE' (€349), 'MAGNAMAGNA81' (€249), 'toti781' (€190), 'interdrago' (€151), '65mimmo65' (€121), 'cavagnola1' (€99).



Trionfo, infine, per '1000Kesto' nel Summer Sabato Deep, da 3.326 euro di montepremi, del network iPoker. Il vincitore ha incassato quasi 750 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Burzinho' (€449), '9047262' (€343), 'Gall79' (€258), 'marcoaaa' (€200), 'Luljeta77' (€150), 'CRAZYDONK871' (€116), 'daniel05050' (€90) e 'MrGreen88' (€70).



I numeri più importanti dei 3 tornei:



The Dragon [€10.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 70

Montepremi Totale: €10.695

Final Table Pay Out



ONiZzogA - €2.700

ilbuontempo - €1.969

m4g1c99 - €1.380

38557218 - €973

raffa_N5 - €685

tonkaaaa - €545

OLMAUWERTS23 - €439

Taccitoiii - €348

OMG.J.Daniel - €278



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 109

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



M_CHIASTA - €967

nicmato - €684

miargo - €482

INVICTUSPEOPLE - €349

MAGNAMAGNA81 - €249

toti781 - €190

interdrago - €151

65mimmo65 - €121

cavagnola1 - €99



Summer Sabato Deep [€2.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 189

Montepremi Totale: €3.326

Final Table Pay Out



1000Kesto - €749

Burzinho - €449

9047262 - €343

Gall79 - €258

marcoaaa - €200

Luljeta77 - €150

CRAZYDONK871 - €116

daniel05050 - €90

MrGreen88 - €70