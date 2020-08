Sono rimasti in 88, su quasi 1.000 entries, a contendersi il mitico Sunday Special. Hanno già un vincitore invece l'High Roller e il Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Partiamo dall'evento principale di questa domenica, lo Special da 89.010 euro di montepremi totale, che ha registrato il passaggio al Day2 di 88 player unici (989 entries).



Al momento c'è in testa 'Bagwell92' con 327.078 gettoni virtuali. Lo inseguono 'risolutor89' con 265.987 e 'Marniel7' con 263.933. Nei Top Ten troviamo anche 'ZippoMullinsss' (263.459), 'thegame723' (255.846), 'u_PruPPu' (241.021), 'balbo83' (231.463), 'TYZONLACIHO' (208.610), 'Ninjahaze' (192.974) e '9sblackpair' (192.541).



Sono stati invece già archiviati il Sunday High Roller e il solito Need for Speed Turbo. Nel torneo da 250 euro di buy in (85 entries) l'ha spuntata il buon Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio che si è messo in tasca i 4.878 euro del bottino dopo aver superato in volata il runner up Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini (€3.710) e il terzo classificato Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani (€2.822). Final table, tra gli altri, per il pro Giuliano 'giuli90' Bendinelli (€718).



Il torneo da 100 euro di buy in e da 10.350 euro di prize pool (115 entries) l'ha vinto 'nick0983' (€2.392) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'pmenga' (€1.771), 'gallina1206' (€1.311), 'majiko15' (€970), 'basilio910' (€718), 'KlevBosi1' (€531), 'cerbokevin94' (€393), 'LoRd_KaHuNa' (€291) e 'flavios833' (€257).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Sunday Special [€75.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 989

Montepremi Totale: €89.010

Player Left: 88

TOP TEN DAY1



1. Bagwell92 - 327.078

2. risolutor89 - 265.987

3. Marniel7 - 263.933

4. ZippoMullinsss - 263.459

5. thegame723 - 255.846

6. u_PruPPu - 241.021

7. balbo83 - 231.463

8. TYZONLACIHO - 208.610

9. Ninjahaze - 192.974

10. 9sblackpair - 192.541



Sunday High Roller [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 85

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €4.878

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €3.710

Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani - €2.822

viKtorKing88 - €2.146

samugiu - €1.632

SpeedOne1 - €1.242

mr.raiser96 - €944

notafraid70 - €718

Giuliano 'giuli90' Bendinelli - €718



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 115

Montepremi Totale: €10.350

Final Table Pay Out



nick0983 - €2.392

pmenga - €1.771

gallina1206 - €1.311

majiko15 - €970

basilio910 - €718

KlevBosi1 - €531

cerbokevin94 - €393

LoRd_KaHuNa - €291

flavios833 - €257