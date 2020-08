Secondo resoconto con i risultati degli altri domenicali. Bel colpo per 'CILIEGIN0' che si è preso il Sunday Big! E' andato a segno anche 'vitosiero00' mentre Domenico 'scellons94' Gala punta il Summer Sunday dove comanda 'TheMagician5'.

Iniziamo dall'unico torneo rimasto in sospeso, il Summer Sunday targato iPoker da oltre 22.000 euro di montepremi totale (247 entries con 100 euro di buy in), dove al momento si è preso la vetta 'TheMagician5' con quasi 300.000 gettoni virtuali. Seguono 'zikkezakke' con 248.619 e 'mattagazzu' con 238.146. In scia troviamo anche il buon Domenico 'scellons94' Gala, quarto con 219.712.



E passiamo al Sunday Big (20.000 euro di prize pool), di 888poker, che ha già registrato il trionfo di 'CILIEGIN0' per 4.600 euro di bottino. Ha provato a fermarlo in tutti i modi 'jaickeviola' che si è comunque assicurato il secondo premio da 3.200 euro. Sul podio è salito pure 'ToninoS17' (€2.430) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'AUREBECCAAAA' (€1.800), 'ImJohnDoe (€1.200), 'fedeanse' (€1.000), 'PeoplesBank' (€791), 'Vop44' (€600) e 'PRAGA10' (€500).



Sono andati invece a 'vitosiero00' i 2.116 euro proposti dal Sunday SUMMER (8.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame). Qui il ruolo di runner up è toccato a '65mimmo65' (€1.464). Final table anche per 'thearka80' (€1.054), 'musical' (€758), 'KI_TA_KAKAT' (€566), 'marco1505' (€453), 'INCOGNITO10' (€374), 'nickbob' (€309) ed 'EnneAciElle' (€260).



Gli altri domenicali...



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



Summer Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 247

Montepremi Totale: €22.230

Player Left: 57

TOP TEN DAY1



1. TheMagician5 - 298.158

2. zikkezakke - 248.619

3. mattagazzu - 238.146

4. Domenico 'scellons94' Gala - 219.712

5. Sentolevoci - 198.826

6. cliccoacaso93 - 191.661

7. credimi871 - 153.572

8. Scorza79 - 147.530

9. comunquevada - 129.915

10. Agar77it - 129.372



The Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 127

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



CILIEGIN0 - €4.600

jaickeviola - €3.200

ToninoS17 - €2.430

AUREBECCAAAA - €1.800

ImJohnDoe - €1.200

fedeanse - €1.000

PeoplesBank - €791

Vop44 - €600

PRAGA10 - €500



Sunday SUMMER [€8.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 73

Montepremi Totale: €8.000

Final Table Pay Out



vitosiero00 - €2.116

65mimmo65 - €1.464

thearka80 - €1.054

musical - €758

KI_TA_KAKAT - €566

marco1505 - €453

INCOGNITO10 - €374

nickbob - €309

EnneAciElle - €260