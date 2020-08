E' stato un lunedì sera contrassegnato dai deal. Si sono infatti chiusi tutti con un accordo il Sunday Special, il NoS e il Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Partiamo dal capitolo finale del Sunday Special (989 entries per quasi 90.000 euro di montepremi totale) che ha registrato l'ottimo spunto di 'blackgenius7', primo per 12.778 euro di bottino, dopo il deal a 2 siglato con 'Marniel7' che si è consolato con un secondo posto da 10.998 euro. Sul podio, ma senza accordo, è salito pure 'ManoBuio' (€6.991) mentre si è piazzato soltanto 23esimo il chipleader del Day1 'Bagwell92' (€472).



Si sono invece divisi i premi del Night on Stars (341 entries per 30.690 euro di prize pool) i regular 'aasino01' e Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi (€4.935). Per loro è arrivata una moneta da 4.935 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche 'Sk1llsg4m3' (€3.060), 'pabattista' (€2.243), 'FrankZ5108' (€1.644), 'PERRYYYYYYY' (€1.205), 'gnanollin' (€883), 'vleroy83' (€647), 'biotekste' (€475).



E hanno optato per la stessa soluzione Mario 'hhrrr' Pulcini, 'superfriend7' e 'stellina490' nel solito Need for Speed Turbo (144 entries per 12.960 euro di montepremi). I 3 hanno incassato poco più di 2.000 euro a testa una volta eliminati i rivali 'blugabriel' (€1.147), 'DIOBRONX' (€862), '1got4shine' (€648), 'royfrank64' (€487), Simone 'spera91' Speranza (€366) e 'morgan's73' (€275).



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Sunday Special [€75.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 989

Montepremi Totale: €89.010

Final Table Pay Out



blackgenius7 - €12.778*

Marniel7 - €10.998*

ManoBuio - €6.991

J.Mizu97 - €4.955

2ndrei - €3.512

aleqsutzu - €2.490

fashion82339 - €1.765

9sblackpair - €1.251

OraToccaATe - €887



*Deal



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 341

Montepremi Totale: €30.690

Final Table Pay Out



aasino01 - €4.935*

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €4.935*

Sk1llsg4m3 - €3.060

pabattista - €2.243

FrankZ5108 - €1.644

PERRYYYYYYY - €1.205

gnanollin - €883

vleroy83 - €647

biotekste - €475



*Deal



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 144

Montepremi Totale: €12.960

Final Table Pay Out



Mario 'hhrrr' Pulcini - €2.085*

superfriend7 - €2.085*

stellina490 - €2.085*

blugabriel - €1.147

DIOBRONX - €862

1got4shine - €648

royfrank64 - €487

Simone 'spera91' Speranza - €366

morgan's73 - €275



*Deal