L'ha vinto 'WhereAreYou' l'ultimo domenicale made in Italy. Successi invece per 'Sneakyweasel' e 'The_Nucker' nei 2 tornei del lunedì: The Big daily Special e Money Light.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sugli MTT online dal Summer Sunday del network iPoker (247 entries per 22.230 euro di montepremi totale) dove alla fine si è imposto 'WhereAreYou' per 4.780 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'cliccoacaso93', runner up per 2.945 euro, mentre si è ritrovato fuori in terza posizione 'zikkezakke' (€2.112). Out ad un passo dal podio il regular Domenico 'scellons94' Gala (€1.612).



E passiamo ai 2 eventi del lunedì, il Big daily Special e il Money Light. Nel torneo targato 888poker, che metteva in palio un prize pool da 13.200 euro (98 entries con 109 euro di buy in), l'ha spuntata 'Sneakyweasel', primo per 3.102 euro, su 'KillTh3Fish (€2.235), 'PRAGA10' (€1.621), 'HaterGona888' (€1.166), 'lombiciu' (€825), Andrea 'Andreapini88' Pini (€638), 'mikileticri' (€488), 'AUREBECCAAAA' (€383) e 'FedecK' (€321).



In quello di Betaland (MicroGame) è arrivato l'acuto di 'The_Nucker' (€914) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, 'Negreasanu99' (€653) e il buon Domenico 'MIMMO COLA' Colantuono (€470).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Domenico 'scellons94' Gala



Questi, nel dettaglio, i numeri dei 3 tornei:



Summer Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 247

Montepremi Totale: €22.230

Final Table Pay Out



WhereAreYou - €4.780

cliccoacaso93 - €2.945

zikkezakke - €2.112

Domenico 'scellons94' Gala - €1.612

Sentolevoci - €1.223

AlinaLaPulcina - €934

WishYouWereH3re - €689

Juan101 - €556

CityOfGods - €445



The Big daily Special [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 98

Montepremi Totale: €13.200

Final Table Pay Out



Sneakyweasel - €3.102

KillTh3Fish - €2.235

PRAGA10 - €1.621

HaterGona888 - €1.166

lombiciu - €825

Andrea 'Andreapini88' Pini - €638

mikileticri - €488

AUREBECCAAAA - €383

FedecK - €321



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 154

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



The_Nucker - €914

Negreasanu99 - €653

MIMMO COLA - €470

CUCCIOLA_MIA - €340

ENZA2200 - €243

momentGOLD - €186

centodenti - €144

NorthernLight - €112

GrandeSSLazio - €89