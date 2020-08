Secondo e ultimo resoconto sui tornei online. Shot per 'FedecK' che si è preso il Big Daily, sono andati a segno anche 'Doze7' nel Money Light e 'vabbuono1' nel SUPER Martedì Rebuy dove ha chiuso terzo Rino 'zuchillo88' Fusco.

Partiamo dal Big Daily (69 entries per 10.700 euro di montepremi totale), targato 888poker, che ha registrato l'allungo vincente di 'FedecK', primo per 2.693 euro di bottino, ai danni degli inseguitori 'selmen' (€1.971), 'Yesdisi3' (€1.382), 'Gullnuts8' (€974), 'Vop44' (€696), 'Missione007' (€546), 'EXPLOIT.2.1' (€430), 'Nanojhon16' (€339) e 'ONiZzogA' (€269).



L'ha incassati invece 'vabbuono1' i 2.100 euro proposti dal SUPER Martedì Rebuy (287 entries con 20 euro di buy in) del network iPoker. L'ultimo a mollare il colpo è stato 'LoSplasho', runner up per 1.294 euro di premio, mentre poco prima aveva alzato bandiera bianca il redivivo Rino 'zuchillo88' Fusco, terzo classificato per 928 euro.



E chiudiamo con il solito Money Light (4.000 euro di prize pool garantito) di Betaland (MicroGame) che stavolta è stato contrassegnato dal trionfo di 'Doze7' (€914) al termine di un Final Table in cui erano in gioco anche 'KVALERIO87' (€653), 'Zibibboshock98' (€470), 'LuBen94' (€340), 'hotelmangusta' (€243), 'babacloanzza' (€186), '__salsan__19' (€144), 'Everybroke1' (€112) e 'musical' (€89).



I risultati delle altre poker room



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 69

Montepremi Totale: €10.700

Final Table Pay Out



FedecK - €2.693

selmen - €1.971

Yesdisi3 - €1.382

Gullnuts8 - €974

Vop44 - €696

Missione007 - €546

EXPLOIT.2.1 - €430

Nanojhon16 - €339

ONiZzogA - €269



SUPER Martedì Rebuy [€6.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 287

Montepremi Totale: €9.768

Final Table Pay Out



vabbuono1 - €2.100

LoSplasho - €1.294

Rino 'zuchillo88' Fusco - €928

DallealDealer - €708

sicy12 - €537

ALDOBAGLIO777 - €410

Bel4ir - €303

pippocolori66 - €244

CrippYcalzeLungh - €195



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 145

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



Doze7 - €914

KVALERIO87 - €653

Zibibboshock98 - €470

LuBen94 - €340

hotelmangusta - €243

babacloanzza - €186

__salsan__19 - €144

Everybroke1 - €112

musical - €89