E' andato a 'jamar220', che ha superato in volata 'actionice' e Gianluigi 'speach_90' Ortu, il Night on Stars del mercoledì sera. Successi anche per Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli nell'Afternoon on Stars e 'Gibozza' nel Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online dal NoS (20.000 euro garantiti), dove stavolta si è imposto 'jamar220' per quasi 4.000 euro di bottino. L'ultimo ad arrendersi è stato 'actionice', runner up per 2.893 euro, mentre si è ritrovato out una volta approdato sul podio il buon Gianluigi 'speach_90' Ortu, terzo classificato per 2.140 euro. Final table, tra gli altri, per Raffaele 'raffibiza' Sorrentino (€1.171) e Mario 'coinflip21' Carrascon (€641).



E passiamo al Need for Speed Turbo, da 8.730 euro di prize pool (97 entries), che è stato invece contrassegnato dall'acuto di 'Gibozza'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 2.073 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'JapoAbba' (€1.525), 'Suckkkkk' (€1.121), 'OmarWhite71' (€824), 'uppino77' (€606), 'gabrielepat' (€446), 'consuelo1968' (€328), 'nimanofredda' (€287) e 'DEDOPIU' (€252).



Chiudiamo con l'AoS, da 50 euro di buy in e da 9.450 euro di montepremi totale, che ha registrato il ritorno al successo di Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli. Il grinder siciliano ha battuto allo sprint 'miobar76' (€1.364) e 'nocci94' (€1.011) e si è assicurato i 1.841 euro del primo premio. Settimo posto per 'marrapa81' (€305).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 215

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



jamar220 - €3.911

actionice - €2.893

Gianluigi 'speach_90' Ortu - €2.140

unipol88 - €1.583

Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €1.171

1983liam1983 - €866

Mario 'coinflip21' Carrascon - €641

lordluke85 - €474

solo1uomo - €351



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 97

Montepremi Totale: €8.730

Final Table Pay Out



Gibozza - €2.073

JapoAbba - €1.525

Suckkkkk - €1.121

OmarWhite71 - €824

uppino77 - €606

gabrielepat - €446

consuelo1968 - €328

nimanofredda - €287

DEDOPIU - €252



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 210

Montepremi Totale: €9.450

Final Table Pay Out



Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli - €1.841

miobar76 - €1.364

nocci94 - €1.011

GuillermoBrown - €749

Schouto - €556

GianniPolpacci - €412

marrapa81 - €305

thegame723 - €226

tod.run - €226