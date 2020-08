Shot per uno scatenato 'JOKER75Alex' nel Big Daily. Ottimi colpi anche per 'Patrisio8' nel SUMMER Mercoledì Deep e 'pjgotam2010' nel solito Money Light.

Iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal trionfo di 'JOKER75Alex' nel The Big Daily (60 entries per 9.000 euro di montepremi totale). Il regular di 888poker ha battuto in heads up il buon 'OMG.J.Daniel' (€1.656) e si è assicurato i 2.264 euro del bottino. Sul podio è salito pure 'simoncina22' (€1.170) mentre si è fermato poco prima il player 'D3tyroj' (€819). Final table, tra gli altri, per 'Joex889' (€369) e 'MakeMeH0ld' (€284).



Sono andati invece a 'Patrisio8' i quasi 890 euro messi in palio nel SUMMER Mercoledì Deep (235 entries per 4.136 euro di prize pool) del network iPoker. Qui il ruolo di runner up è toccato a 'buffy33' (€548) che nel pay out ha preceduto 'xNemeSiiS' (€393), '4KILLE' (€300), 'PeppeMello' (€227), 'GUESSmyUP' (€174), 'fakyro1' (€128), 'zampa82' (€103) e 'Brasatore' (€82).



E chiudiamo con il solito Money Light (4.000 euro garantiti), targato Betaland (MicroGame), dove stavolta i 914 euro della prima moneta sono andati a 'pjgotam2010' che ha superato in volata 'The_Nucker' (€653), 'thearka80' (€470), 'sgorollatoo' (€340), '_team_senza_team_' (€243), 'Peppino3918' (€186), 'massi46' (€144), 'crocccroccante' (€112) e 'PANZER99' (€89).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei online:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 60

Montepremi Totale: €9.000

Final Table Pay Out



JOKER75Alex - €2.264

OMG.J.Daniel - €1.656

simoncina22 - €1.170

D3tyroj - €819

SIGARO69 - €585

D3n1sK4PP21 - €450

Joex889 - €369

MakeMeH0ld - €284

ButHeLovesYu - €234



SUMMER Mercoledì Deep [€3.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 235

Montepremi Totale: €4.136

Final Table Pay Out



Patrisio8 - €889

buffy33 - €548

xNemeSiiS - €393

4KILLE - €300

PeppeMello - €227

GUESSmyUP - €174

fakyro1 - €128

zampa82 - €103

Brasatore - €82



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 139

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



pjgotam2010 - €914

The_Nucker - €653

thearka80 - €470

sgorollatoo - €340

_team_senza_team_ - €243

Peppino3918 - €186

massi46 - €144

crocccroccante - €112

PANZER99 - €89