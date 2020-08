L'ha vinto 'foldosoloperte' il Night on Stars più importante della settimana. Si è chiuso invece con un deal tra regular il Need for Speed Turbo. Successo per 'AKILLERJJ' nell'AoS. Ecco il report...

Iniziamo dal Night on Stars Super KO Edition, da ben 50.000 euro garantiti (211 entries con 250 euro di buy in), che come già anticipato è stato contrassegnato dall'exploit del player 'foldosoloperte'.



Per il vincitore è arrivato un bottino complessivo da 12.586 euro, tra prima moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche 'labrujita14' (€5.003), 'Mi3sVanD3Roh3' (€3.793), 'byebyebella' (€2.078), Simone 'spera91' Speranza (€2.290), 'noszhanna75' (€1.680), 'umberfetish' (€1.007), '79JackBlack' (€811) e 'realaddicted66' (€1.103).



E passiamo al Need for Speed Turbo, da 10.980 euro di montepremi totale (122 entries con 100 euro di buy in), dove si è invece registrato il deal alla pari tra 'Ettore15865', Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino e Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo. I 3 hanno scelto di dividersi 1.832 euro a testa una volta fatto fuori il temibilissimo Raffaele 'raffibiza' Sorrentino che si è comunque consolato con un premio da quasi 1.000 euro.



Niente accordi, infine, nell'Afternoon on Stars da 8.910 euro di prize pool dove l'ha spuntata 'AKILLERJJ', primo per 1.769 euro, su 'cantalupense' (€1.312), 'Doshyyy' (€974), 'L-deathnote8' (€722), 'Lucabsnpino' (€536), 'edmundooanimal' (€295), 'M4NI4K744' (€219), 'xalfredox81' (€219) e il già protagonista del Need 'Ettore15865' (€398).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 211

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



foldosoloperte - €12.586

labrujita14 - €5.003

Mi3sVanD3Roh3 - €3.793

byebyebella - €2.078

Simone 'spera91' Speranza - €2.290

noszhanna75 - €1.680

umberfetish - €1.007

79JackBlack - €811

realaddicted66 - €1.103



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 122

Montepremi Totale: €10.980

Final Table Pay Out



Ettore15865 - €1.832*

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €1.832*

Antonio 'A.Bernaudo' Bernaudo - €1.832*

Raffaele 'raffibiza' Sorrentino - €978

uppino77 - €726

justinpago - €538

KITAMMUORT2206 - €399

Vop4 - €296

ambassado363 - €262



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 198

Montepremi Totale: €8.910

Final Table Pay Out



AKILLERJJ - €1.769

cantalupense - €1.312

Doshyyy - €974

L-deathnote8 - €722

Lucabsnpino - €536

Ettore15865 - €398

edmundooanimal - €295

M4NI4K744 - €219

xalfredox81 - €219