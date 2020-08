Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del giovedì sera con i risultati del Big Daily, Summer Master 6 Max e Money Light.

Partiamo dall'evento più cospicuo, il Big Daily targato 888poker (74 entries per 11.300 euro di montepremi totale), che ha registrato l'acuto di 'SpongeBod' per 2.647 euro di vincita. L'ultimo ad arrendersi è stato 'raffa_N5', runner up per 1.921 euro, mentre si è fermato poco prima 'edofatto', terzo classificato per 1.396 euro.



E passiamo al Summer Master 6 Max del network iPoker (69 entries per 6.210 euro di prize pool), che ha visto invece trionfare 'LoSplasho'. Per lui è arrivata una moneta da 1.584 euro al termine dell'heads up disputato contro 'Sentolevoci' (€994). Sul podio è salito pure il player '8754977647597742' (€714) che nel pay out ha preceduto gli altri finalisti 'tonytp1' (€559), 'Mi3barellaisia' (€466) ed 'EcceZzZiunalEEE' (€373).



Chiudiamo con il Money Light (4.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame) dove, dopo oltre 6 ore di gioco, l'ha spuntata lo scatenato 'MiSSion91' (€914) sui rivali 'FrancescoTenag00' (€653), 'AgatiSciut0' (€470), 'giacomo89qq' (€340), 'mustcromato' (€243), 'devden' (€186), 'cavvvvvvvvvv' (€144), 'DEGEKAPPA' (€112) e 'perla3105' (€89).



I numeri più importanti dei 3 MTT:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 74

Montepremi Totale: €11.300

Final Table Pay Out



SpongeBod - €2.647

raffa_N5 - €1.921

edofatto - €1.396

ButHeLovesYu - €1.006

Limphistory - €697

IHave1Dream - €554

PRT.Lobster - €418

FolderG0 - €319

ROGERTIGREX - €274



Summer Master 6 Max [€4.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 69

Montepremi Totale: €6.210

Final Table Pay Out



LoSplasho - €1.584

Sentolevoci - €994

8754977647597742 - €714

tonytp1 - €559

Mi3barellaisia - €466

EcceZzZiunalEEE - €373



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 138

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



MiSSion91 - €914

FrancescoTenag00 - €653

AgatiSciut0 - €470

giacomo89qq - €340

mustcromato - €243

devden - €186

cavvvvvvvvvv - €144

DEGEKAPPA - €112

perla3105 - €89