Si è chiuso con un accordo a 2, tra 'picciurro14' e 'Taccitoiii', il Big Daily del venerdì sera. Successi netti invece per 'r3ven4nt' e 'azzannatello' nel Summer Deep e Money Light.

Ma iniziamo il nostro secondo e ultimo resoconto sui tornei online dal deal siglato tra 'picciurro14' e 'Taccitoiii' nel Big Daily (8.000 euro garantiti) targato 888poker. I 2 si sono divisi circa 1.900 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'PRT.Lobster' (€1.064), 'ONiZzogA' (€744), 'FolderG0' (€560), 'al.go.ritmo' (€424), 'Ev1t4L4p3st3' (€328), 'richXmond' (€264) e 'SpongeBod' (€216).



Sono andati invece tutti a 'r3ven4nt', che ha sconfitto in heads up il comunque positivo 'Tattaele' (€564), i 916 euro proposti dal Summer Venerdì Deep del network iPoker (242 entries con 20 euro di buy in). Sul podio è salito pure 'SnaiBurlesque' (€405) mentre si è fermato sul più bello il regular Mirco 'lupetto7ct1983' Urso (€309).



E ha incassato bottino pieno anche 'azzannatello' nel solito Money Light, da 4.000 euro in montepremi, di Betaland (MicroGame). Per il vincitore è arrivata una moneta da 914 euro al termine di quasi 7 ore di gioco. Gli ultimi a mollare sono stati 'dance01', runner up per 653 euro, e 'guccigucci', terzo classificato per 470 euro.



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 51

Montepremi Totale: €8.000

Final Table Pay Out



picciurro14 - €1.888*

Taccitoiii - €1.918*

PRT.Lobster - €1.064

ONiZzogA - €744

FolderG0 - €560

al.go.ritmo - €424

Ev1t4L4p3st3 - €328

richXmond - €264

SpongeBod - €216



*Deal



Summer Venerdì Deep [€3.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 242

Montepremi Totale: €4.259

Final Table Pay Out



r3ven4nt - €916

Tattaele - €564

SnaiBurlesque - €405

lupetto7ct1983 - €309

ferdec02 - €234

focens92 - €179

sempreio64 - €132

marcolino32 - €106

AAHeisenber01 - €85



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 129

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



azzannatello - €914

dance01 - €653

guccigucci - €470

pelopida - €340

Negreasanu99 - €243

scocconedetoros - €186

napolibett - €144

falagnamerix - €112

88pokerdassi88 - €89