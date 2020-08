Resta aperto il Sunday Special che riprenderà alle 21 di questa sera con la leadership di 'clablo106'. Intanto sono già andati in archivio Sunday High Roller e Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Iniziamo dal domenicale più cospicuo del poker online made in Italy, il Sunday Special (926 entries per 83.340 euro di montepremi totale), dove a fine Day1 è volato in vetta lo scatenato 'clablo106' con uno stack da 513.475 gettoni virtuali. Alle sue spalle si sono fatti strada 'Mtt_Joker90', al momento secondo con 324.641, e 'CapoDeiCani', terzo con 295.863.



Seguono, nell'ordine, 'igrooo' con 290.227, Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni con 264.278, 'Tisifone77' con 251.615, 'nociboaltavolo' con 250.066, 'foldosoloperte' con 247.500, 'zeidof.it' con 224.718 e 'raflio88' con 208.250. In tutto sono 76 i player che ritroveremo al Day2, l'appuntamento è per le ore 21 di questa sera.



E passiamo ai 2 tornei che sono già andati in archivio nella tarda serata di ieri. Nel Sunday High Roller, da 20.000 euro garantiti, si è registrato il deal alla pari tra gli ottimi Simone 'simopascu96' Pascucci e Alberto 'Everbrun1' Cigliano. I 2 grinder hanno scelto di dividersi 4.294 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'Suckkkkk' (€2.822), Domenico 'domenlan' Lando (€2.146), 'Att0nd3l' (€1.632), Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€1.242), Roberto 'RORObrother' Roberti (€944), 'piccicomoo' (€718) e Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino (€718).



Successo netto invece per il player 'presidente53' nel Need for Speed Turbo da quasi 11.000 euro di prize pool. Per il vincitore è arrivata una moneta da 2.399 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'pertugio7' (€1.779), il terzo classificato 'Excels1oR' (€1.319) e i 2 regular Alessio 'fivebet565' Quintavalle (€978) e Alessandro 'alesiena17' Siena (€538) che si sono rispettivamente piazzati in quarta e sesta posizione.



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Alberto 'Everbrun1' Cigliano con un paio d'amici



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Sunday Special [€75.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 926

Montepremi Totale: €83.340

Player Left: 76

TOP TEN DAY1



1. clablo106 - 513.475

2. Mtt_Joker90 - 324.641

3. CapoDeiCani - 295.863

4. igrooo - 290.227

5. Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni - 264.278

6. Tisifone77 - 251.615

7. nociboaltavolo - 250.066

8. foldosoloperte - 247.500

9. zeidof.it - 224.718

10. raflio88 - 208.250



Sunday High Roller [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 86

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Simone 'simopascu96' Pascucci - €4.294*

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €4.294*

Suckkkkk - €2.822

Domenico 'domenlan' Lando - €2.146

Att0nd3l - €1.632

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €1.242

Roberto 'RORObrother' Roberti - €944

piccicomoo - €718

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €718



*Deal



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 122

Montepremi Totale: €10.980

Final Table Pay Out



presidente53 - €2.399

pertugio7 - €1.779

Excels1oR - €1.319

Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €978

Stefano739 - €726

Alessandro 'alesiena17' Siena - €538

EstroPuro - €399

OrtoMio99 - €296

KiroiSenko - €262