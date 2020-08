Secondo e ultimo resoconto sui domenicali del poker online italiano. Nel Summer Sunday c'è 'pertugio7' in testa mentre Mattia 'watchmewin' Festa comanda nel Super Sunday. E' andato invece già a segno 'JOKER75Alex', primo classificato nel Sunday Big.

Ma partiamo dal Summer Sunday targato iPoker (253 entries per 22.770 euro di montepremi totale) dove 'pertugio7' si è preso la vetta, a fine Day1, grazie ad uno stack da quasi 300.000 gettoni virtuali. Il già runner up del Need for Speed Turbo si è posizionato davanti a 'Patata36' (242.319), 'DontBeli3veM3' (207.058), Andrea 'Andreacigna' Pini (204.146), 'k1ngre9816g' (202.335), 'WishYouWereH3re' (180.308), 'Obesix90' (167.146), 'alexcb7' (134.608), 'Ihope4Skill' (132.802) e 'sampei1011' (131.416).



E' andata invece a Mattia 'watchmewin' Festa la leadership momentanea nel Super Sunday, da 20.000 euro garantiti, di Betaland (MicroGame). Il napoletano ha infatti accumulato più chips di tutti, ben 182.861, al termine di un Day1 che ha promosso, tra gli altri, 'franceskeinen96' (161.734), 'SURFING47' (147.547), 'beerdestroyer21' (147.377), '______alex007______' (136.812), 'annamgabol1' (132.899), 'paologarib0' (127.196), '_team_senza_team_' (120.288), '600fiatt' (117.785) e 'OMG_DrunkSpewer' (114.446).



Chiudiamo con il Sunday Big di 888poker (20.000 euro di prize pool) dove si è già imposto 'JOKER75Alex', che ha battuto in heads up '19ONETIME84' (€3.100), per 4.300 euro di bottino. Sul podio è salito pure 'simoncina22' (€2.350). Final table anche per 'ilCapoClan' (€1.741), 'lucaseba89' (€1.200), 'Gullnuts8' (€1.000), 'L0ngh1m4n0' (€800), 'Fantastik55' (€591) e 'D3tyroj' (€400).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



Summer Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 253

Montepremi Totale: €22.770

Player Left: 57

TOP TEN DAY1



1. pertugio7 - 297.105

2. Patata36 - 242.319

3. DontBeli3veM3 - 207.058

4. Andrea 'Andreacigna' Pini - 204.146

5. k1ngre9816g - 202.335

6. WishYouWereH3re - 180.308

7. Obesix90 - 167.146

8. alexcb7 - 134.608

9. Ihope4Skill - 132.802

10. sampei1011 - 131.416



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 169

Montepremi Totale: €20.000

Player Left: 64

TOP TEN DAY1



1. Mattia 'watchmewin' Festa - 182.861

2. franceskeinen96 - 161.734

3. SURFING47 - 147.547

4. beerdestroyer21 - 147.377

5. ______alex007______ - 136.812

6. annamgabol1 - 132.899

7. paologarib0 - 127.196

8. _team_senza_team_ - 120.288

9. 600fiatt - 117.785

10. OMG_DrunkSpewer - 114.446



The Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 150

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



JOKER75Alex - €4.300

19ONETIME84 - €3.100

simoncina22 - €2.350

ilCapoClan - €1.741

lucaseba89 - €1.200

Gullnuts8 - €1.000

L0ngh1m4n0 - €800

Fantastik55 - €591

D3tyroj - €400