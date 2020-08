Sono andati rispettivamente a 'fame97' e '_team_senza_team_' gli ultimi 2 domenicali del ".it". Bel colpo anche per 'Fantastik55' che si è imposto nel Big daily Special del lunedì sera.

Iniziamo il nostro secondo resoconto sui tornei online dal domenicale targato iPoker, il Summer Sunday da 22.770 euro di montepremi totale (253 entries), dove alla fine l'ha spuntata 'fame97' per 4.896 euro di vincita. L'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato 'Ihope4Skill', runner up per 3.017 euro, mentre è finito out una volta salito sul podio 'RaiseUrJab' (€2.163). Final table anche per 'Dirimpettaio' (€1.651), 'daria69' (€1.252), 'DontBeli3veM3' (€956), 'WishYouWereH3re' (€706), 'Patata36' (€569) e 'markrow22' (€455).



Sono andati invece a '_team_senza_team_', che ha sconfitto in heads up 'witicodiherge' (€3.214), i 4.472 euro proposti dal Super Sunday (20.000 euro garantiti) di Betaland (MicroGame). Sul podio è salito pure 'biondog0' (€2.264) mentre ha chiuso quarto il grinder palermitano Andrea 'Papua89' Briganti (€1.628). Soltanto 23esimo il chipleader del Day1 Mattia 'watchmewin' Festa (€216).



E chiudiamo con il trionfo di 'Fantastik55' nel Big daily Special di 888poker (97 entries per 13.900 euro di prize pool). Per lui è arrivata una moneta da 3.267 euro al termine di ultimo tavolo in cui erano in gioco anche 'EXPLOIT.2.1' (€2.363), 'OMG.J.Daniel' (€1.708), 'ROGERTIGREX' (€1.228), 'D3tyroj' (€860), 'Th3cr4ck' (€681), 'downreg4' (€514), 'Spazziale' (€403) e 'copcin61' (€348).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Andrea 'Papua89' Briganti



Questi i numeri più importanti dei tornei:



Summer Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 253

Montepremi Totale: €22.770

Final Table Pay Out



fame97 - €4.896

Ihope4Skill - €3.017

RaiseUrJab - €2.163

Dirimpettaio - €1.651

daria69 - €1.252

DontBeli3veM3 - €956

WishYouWereH3re - €706

Patata36 - €569

markrow22 - €455



Super Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 169

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



_team_senza_team_ - €4.472

witicodiherge - €3.214

biondog0 - €2.264

Andrea 'Papua89' Briganti - €1.628

SURFING47 - €1.146

alzabandiera - €868

superman0001 - €658

______alex007______ - €498

VicZarrillo - €386



The Big daily Special [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 97

Montepremi Totale: €13.900

Final Table Pay Out



Fantastik55 - €3.267

EXPLOIT.2.1 - €2.363

OMG.J.Daniel - €1.708

ROGERTIGREX - €1.228

D3tyroj - €860

Th3cr4ck - €681

downreg4 - €514

Spazziale - €403

copcin61 - €348