E' andato a Gianluigi 'speach_90' Ortu, che ha superato in heads up Francesco 'kekko9221' Bisconti, il Night on Stars del martedì sera. Si sono chiusi invece con un doppio deal il Need for Speed Turbo e l'Afternoon on Stars. Ecco il report...

Iniziamo dal NoS (242 entries per 21.780 euro di montepremi totale) dove Gianluigi 'speach_90' Ortu si è assicurato i 4.202 euro del bottino grazie alla zampata vincente piazzata ai danni del runner up Francesco 'kekko9221' Bisconti (€3.106). Sul podio è salito pure 'sbandy 93' (€2.296) mentre si sono arresi poco prima '2ndrei' (€1.697), Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani (€1.254), Mario 'coinflip21' Carrascon (€927), 'MARIETTOZENA' (€685), Gianni '19Patatone64' Lissi (€506) e 'tambu888' (€374).



E passiamo al Need for Speed Turbo (93 entries per 8.370 euro di prize pool) che ha invece registrato il deal quasi alla pari tra i player 'stammchinevuai' e 'marino28'. I 2 si sono messi in tasca più di 1.700 euro a testa una volta fatto fuori gli altri finalisti 'dario6990' (€1.075), 'oisselino' (€790), 'camionmen89' (€581), 'attiliomagno' (€427), 'mauserva' (€314), 'stellina490' (€275) ed Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€241).



Accordo anche nell'Afternoon on Stars (199 entries per 8.955 euro di montepremi) con 'pietromec' e 'CSNTR' che hanno praticamente splittato i primi 2 premi, per circa 1.500 euro a testa, dopo l'uscita di scena del terzo incomodo 'Zed4Feed' (€978). Final table, tra gli altri, per il regular Nicolò 'NNWPT' Nassetti che si è piazzato quinto per 539 euro.



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Francesco 'kekko9221' Bisconti



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 242

Montepremi Totale: €21.780

Final Table Pay Out



Gianluigi 'speach_90' Ortu - €4.202

Francesco 'kekko9221' Bisconti - €3.106

sbandy 93 - €2.296

2ndrei - €1.697

Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani - €1.254

Mario 'coinflip21' Carrascon - €927

MARIETTOZENA - €685

Gianni '19Patatone64' Lissi - €506

tambu888 - €374



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 93

Montepremi Totale: €8.370

Final Table Pay Out



stammchinevuai - €1.702*

marino28 - €1.748*

dario6990 - €1.075

oisselino - €790

camionmen89 - €581

attiliomagno - €427

mauserva - €314

stellina490 - €275

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €241



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 199

Montepremi Totale: €8.955

Final Table Pay Out



pietromec - €1.534*

CSNTR - €1.563*

Zed4Feed - €978

M3ssiD10s - €726

Nicolò 'NNWPT' Nassetti - €539

vleroy83 - €400

Acqua76 - €296

mack73737 - €220

alanbdj84 - €220



*Deal