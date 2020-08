Bel colpo per 'Jandro2712' che si è preso il Big Daily. Shot anche per 'GetTheWorkDone' nel Summer Martedì Rebuy dove ha chiuso secondo il regular siciliano Dario 'Cifalino1' Barone.

Ultimo resoconto sui tornei online con i risultati delle altre poker room. Partiamo dall'evento targato 888poker, il Big Daily da quasi 12.000 euro di prize pool (83 entries con 109 euro di buy in), dove 'Jandro2712' si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'Carmattelo' (€2.014), 'whatsyourjob' (€1.470), 'ilbuontempo' (€1.059), 'Disconnesso' (€735), 'Nanojhon16' (€583), 'Joex889' (€440), 'ROGERTIGREX' (€345) e 'Unpalumpa13' (€298), e si è così assicurato i 2.788 euro del bottino.



Sono andati invece a 'GetTheWorkDone', dopo l'heads up vinto contro il comunque ottimo Dario 'Cifalino1' Barone (€1.310), i 2.107 euro proposti dal Summer Martedì Rebuy (296 entries con 20 euro di buy in) del network iPoker. Sul podio è salito pure 'AXELAXELAXEL' (€925) che ha preceduto nel pay out 'frechetempet' (€689), 'Maloku87' (€534), 'd0gd0gd0g' (€401), 'EASYSBURR' (€298), 'Alorsondance' (€236) e 'Fulminato666' (€185).



E chiudiamo con il solito Money Light (4.000 euro in montepremi) di Betaland (MicroGame) dove stavolta l'ha spuntata 'super2530', primo per 914 euro, su 'centodenti' (€653), 'rosario6625' (€470), 'valerys' (€340), 'ManlnBlack' (€243), 'betalybrae' (€186), 'KVALERIO87' (€144), '__BUTTERFLY72__' (€112) e 'numero_1' (€89).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 83

Montepremi Totale: €11.900

Final Table Pay Out



Jandro2712 - €2.788

Carmattelo - €2.014

whatsyourjob - €1.470

ilbuontempo - €1.059

Disconnesso - €735

Nanojhon16 - €583

Joex889 - €440

ROGERTIGREX - €345

Unpalumpa13 - €298



Summer Martedì Rebuy [€6.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 296

Montepremi Totale: €10.278

Final Table Pay Out



GetTheWorkDone - €2.107

Dario 'Cifalino1' Barone - €1.310

AXELAXELAXEL - €925

frechetempet - €689

Maloku87 - €534

d0gd0gd0g - €401

EASYSBURR - €298

Alorsondance - €236

Fulminato666 - €185



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 134

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



super2530 - €914

centodenti - €653

rosario6625 - €470

valerys - €340

ManlnBlack - €243

betalybrae - €186

KVALERIO87 - €144

__BUTTERFLY72__ - €112

numero_1 - €89