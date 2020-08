Mercoledì sera da protagonisti per 'frankpuo' e 'ManlnBlackk'. I 2 hanno infatti vinto Night on Stars e Need for Speed dopo aver superato nei rispettivi heads up i super regular Domenico 'domenlan' Lando ed Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci.

Ma iniziamo dal NoS (258 entries oer oltre 23.000 euro di montepremi totale) dove 'frankpuo' ha sbaragliato la concorrenza e si è messo in tasca i 4.439 euro del bottino. L'ultimo ad alzare bandiera bianca è stato il comunque bravo Domenico 'domenlan' Lando che si è consolato con un secondo posto da 3.274 euro. Poco prima si era arreso 'raffasaronno', terzo per 2.415 euro, mentre si è fermato a un passo dal podio Federico 'cirillofe' Cirillo, quarto per 1.781 euro. Final table, tra gli altri, per Mario 'MAGIpoker87' Magistro (€527).



E passiamo al Need for Speed Turbo (93 entries per 8.370 euro di prize pool) che ha invece registrato l'acuto di uno scatenato 'ManlnBlackk', primo per quasi 2.000 euro di vincita, ai danni del sempre ottimo Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci, runner up per 1.462 euro, e di un 'oisselino' che si è piazzato terzo per poco più di 1.000 euro.



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 9.810 euro in montepremi (218 entries con 50 euro di buy in), che è stato contrassegnato dall'exploit di 'rithmicgym22' (€1.911) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'u_PruPPu' (€1.416), 'Eka2811' (€1.050), 'M3ssiD10s' (€778), 'MBranca00' (€577), Salvatore 'theboss19902' Bonanno (€427), 'BIGMADDA' (€317), 'Carbo1998' (€235) e 'thestreet86' (€235).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Domenico 'domenlan' Lando con l'amico Eros Nastasi



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 258

Montepremi Totale: €23.220

Final Table Pay Out



frankpuo - €4.439

Domenico 'domenlan' Lando - €3.274

raffasaronno - €2.415

Federico 'cirillofe' Cirillo - €1.781

SNTBFM72 - €1.314

mary538 - €969

VD_Gambler - €715

Mario 'MAGIpoker87' Magistro - €527

AAkingkobeAA - €389



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 93

Montepremi Totale: €8.370

Final Table Pay Out



ManlnBlackk - €1.988

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €1.462

oisselino - €1.075

olli303 - €790

majiko15 - €581

Andrea010494 - €427

Labaro1926 - €314

Romauro96 - €275

heartquaked - €241



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 218

Montepremi Totale: €9.810

Final Table Pay Out



rithmicgym22 - €1.911

u_PruPPu - €1.416

Eka2811 - €1.050

M3ssiD10s - €778

MBranca00 - €577

Salvatore 'theboss19902' Bonanno - €427

BIGMADDA - €317

Carbo1998 - €235

thestreet86 - €235