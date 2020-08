Vittorie nella notte per 'T0034SY', 'genigeni' e 'pasqupetro2'. Il primo si è imposto nel Big Daily, gli altri 2 nel SUMMER Deep e Money Light. Ecco l'ultimo resoconto sui tornei online...

Iniziamo con il Big Daily (67 entries per 9.800 euro di montepremi totale) che ha registrato il trionfo di 'T0034SY'. Per il player della poker room di 888 è arrivata una moneta da 2.466 euro al termine di un Final Table in cui erano in corsa anche 'm4g1c99' (€1.804), 'ROGERTIGREX' (€1.274), 'Limphistory' (€892), 'Joex889' (€628), 'jaickeviola' (€491), 'simoncina22' (€393), 'raffa_N5' (€319) e 'D3tyroj' (€255).



L'ha vinto invece 'genigeni', che si è assicurato il bottino da 1.014 euro dopo aver sconfitto in heads up 'GUESSmyUP' (€625), il SUMMER Mercoledì Deep (268 entries con 20 euro di buy in) del network iPoker. Sul podio è salito pure 'alwaysmoneyitbs' (€448) mentre si sono fermati poco prima '81VOLLEYMAX81' (€342), 'ilsignorbaroni' (€259), 'ILCERVELLO' (€198), 'AG70' (€146), 'Maxfull' (€118) e '6031980020785149' (€94).



E chiudiamo con il Money Light (4.000 euro di prize pool garantito), di Betaland (MicroGame), dove si è imposto 'pasqupetro2', primo per 914 euro, sui rivali '1b1551n014' (€653), 'bigtrader' (€470), 'pizzanapoli84' (€340), 'salvatore500' (€243), 'FrancescoTenag00' (€186), '02Dragon02' (€144), 'stranomanero' (€112) e 'angda1' (€89).



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei online:



The Big Daily [€8.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 67

Montepremi Totale: €9.800

Final Table Pay Out



T0034SY - €2.466

m4g1c99 - €1.804

ROGERTIGREX - €1.274

Limphistory - €892

Joex889 - €628

jaickeviola - €491

simoncina22 - €393

raffa_N5 - €319

D3tyroj - €255



SUMMER Mercoledì Deep [€3.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 268

Montepremi Totale: €4.717

Final Table Pay Out



genigeni - €1.014

GUESSmyUP - €625

alwaysmoneyitbs - €448

81VOLLEYMAX81 - €342

ilsignorbaroni - €259

ILCERVELLO - €198

AG70 - €146

Maxfull - €118

6031980020785149 - €94



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 147

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



pasqupetro2 - €914

1b1551n014 - €653

bigtrader - €470

pizzanapoli84 - €340

salvatore500 - €243

FrancescoTenag00 - €186

02Dragon02 - €144

stranomanero - €112

angda1 - €89