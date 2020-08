Giovedì sera come sempre contrassegnato dal NoS Super KO. Stavolta l'ha spuntata 'jetmarino_jr' su 'michi85ps' e 'bamboloSG81'. E' andato invece a 'ROOR_17' il Need for Speed Turbo. Deal a 2, tra 'Partenopeo899' e Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli, nell'AoS.

Ma iniziamo il nostro report dal Night on Stars Super KO Edition (230 entries per oltre 50.000 euro di prize pool) dove 'jetmarino_jr' si è sbarazzato al Final Table di 'michi85ps' (€5.419), 'bamboloSG81' (€4.088), 'ManlnBlackk' (€2.112), 'pegasus.gal' (€2.173), Paolo 'folliabartko' Baroni (€1.132), 'TwoSpoonsS' (€1.700), 'Dezva' (€760) e 'delfino1977' (€1.171) e si è assicurato così un bottino da quasi 10.000 euro tra prima moneta e taglie.



E passiamo al Need for Speed Turbo (115 entries per 10.350 euro in montepremi) che ha visto invece trionfare lo scatenato 'ROOR_17', primo per 2.392 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, i regular Andrea 'Andreacigna' Pini (€1.311), Gianluigi 'speach_90' Ortu (€718), Dario 'Cifalino91' Barone (€393) ed Ettore 'pro-fumato87' Esposito (€291).



Chiudiamo con il solito Afternoon on Stars (218 entries con 50 euro di buy in) che ha registrato lo sprint vincente piazzato da 'Partenopeo899' ai danni del compagno di deal Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli. I 2 si sono comunque divisi i primi 2 premi, per più di 1.600 euro a testa, una volta finiti fuori 'whiteskunk5' (€1.050), 'ReyelDinero2' (€778), 'ImDoNuTs95' (€577), 'eisenpower8' (€427), 'weilorn' (€317), 'Annageppo' (€235) ed 'Egiga' (€235).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

I risultati del giovedì sera



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 230

Montepremi Totale: €51.750

Final Table Pay Out



jetmarino_jr - €9.951

michi85ps - €5.419

bamboloSG81 - €4.088

ManlnBlackk - €2.112

pegasus.gal - €2.173

Paolo 'folliabartko' Baroni - €1.132

TwoSpoonsS - €1.700

Dezva - €760

delfino1977 - €1.171



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 115

Montepremi Totale: €10.350

Final Table Pay Out



ROOR_17 - €2.392

masino69 - €1.771

Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.311

nimanofredda - €970

Gianluigi 'speach_90' Ortu - €718

molly_182 - €531

Dario 'Cifalino91' Barone - €393

Ettore 'pro-fumato87' Esposito - €291

564tyrfed - €257



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 218

Montepremi Totale: €9.810

Final Table Pay Out



Partenopeo899 - €1.681*

Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli - €1.646*

whiteskunk5 - €1.050

ReyelDinero2 - €778

ImDoNuTs95 - €577

eisenpower8 - €427

weilorn - €317

Annageppo - €235

Egiga - €235



*Deal