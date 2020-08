Si è chiuso con un accordo a 3, tra 'thor197072', 'billyjean81' e 'sfornoo', il torneo più "importante" del venerdì sera. Vittorie nette invece per 'notafraid70' e 'pastaEerba' nel Need for Speed e nell'AoS. Bene Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti che ha centrato per 2 volte il Final Table. Ecco il report...

Iniziamo dal Night on Stars (238 entries per 21.420 euro di montepremi totale) dove 'thor197072' (€2.939), 'billyjean81' (€3.421) e 'sfornoo' (€3.085) hanno scelto di non farsi male una volta eliminati i rivali 'lucaseba89' (€1.669), Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti (€1.233), 'BARBOZZO77' (€912), Paolo 'folliabartko' Baroni (€674), 'camionmen89' (€498) e 'Pappagallo83' (€368).



Nessun accordo invece nel Need for Speed Turbo da 7.110 euro di prize pool (79 entries). Dopo un'ora e mezza di gioco l'ha infatti spuntata 'notafraid70', primo per 1.731 euro, sul runner up 'g1ud' (€1.293). Podio anche per l'ottimo Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti (€966), al suo secondo Final Table di giornata, mentre si sono fermati sul più bello 'framax56' (€721), 'mauserva' (€539), 'CAPATOSTA818' (€403), 'santuliotu' (€301), 'spina123' (€225) e 'yogaby32' (€202).



E si è chiuso con un successo netto anche l'Afternoon on Stars da 9.090 euro (202 entries con 50 euro di buy in). In questo caso l'intero bottino, da 1.805 euro, è andato allo scatenato 'pastaEerba' al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'MISTERTOPIC' (€1.339), Ettore 'pro-fumato87' Esposito (€993), 'Lucabsnpino' (€737), 'FalcoEtrusco' (€547), 'M3ssiD10s' (€406), 'Lillatre' (€301), 'tittitrevi683' (€223) e 'NotGambler22' (€223).



I risultati del venerdì sera



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 238

Montepremi Totale: €21.420

Final Table Pay Out



thor197072 - €2.939*

billyjean81 - €3.421*

sfornoo - €3.085*

lucaseba89 - €1.669

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €1.233

BARBOZZO77 - €912

Paolo 'folliabartko' Baroni - €674

camionmen89 - €498

Pappagallo83 - €368



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 79

Montepremi Totale: €7.110

Final Table Pay Out



notafraid70 - €1.731

g1ud - €1.293

Emiliano 'IfAc2gUd2WiN' Conti - €966

framax56 - €721

mauserva - €539

CAPATOSTA818 - €403

santuliotu - €301

spina123 - €225

yogaby32 - €202



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 202

Montepremi Totale: €9.090

Final Table Pay Out



pastaEerba - €1.805

MISTERTOPIC - €1.339

Ettore 'pro-fumato87' Esposito - €993

Lucabsnpino - €737

FalcoEtrusco - €547

M3ssiD10s - €406

Lillatre - €301

tittitrevi683 - €223

NotGambler22 - €223