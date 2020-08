Bel colpo per 'gempxxxx' che nella notte si è preso il Night on Stars. Sono andati a segno anche 'pegasus.gal' nell'AoS e 'realaddicted66' nel Need For Speed Turbo dove ha chiuso secondo il grande Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci. Ecco il report...

Ma iniziamo dal NoS (189 entries per 17.010 euro di montepremi totale) e dalla vittoria di 'gempxxxx' che si è assicurato i 3.381 euro del bottino dopo aver superato all'ultimo tavolo i rivali 'darioct90' (€2.504), 'NightinWhite' (€1.855), 'Excels1oR' (€1.374), 'attiliomagno' (€1.018), 'T.ThePhoeniX' (€754), 'Nico.Arge' (€558), 'SNUCCI_8' (€414) e 'mahlzeitinLA' (€306).



E passiamo al Need for Speed Turbo (59 entries per 5.310 euro di prize pool) dove 'realaddicted66' ha avuto la meglio in heads up sul comunque ottimo Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€863) e si è così messo in tasca i 1.731 euro della prima moneta. Sul podio è salito pure 'AAkingkobeAA' (€689) mentre si è fermato sul più bello Alessandro 'alesiena17' Siena (€551) che ha preceduto nel pay out gli altri in the money 'SuperBoBo17' (€440), 'MISTERTOPIC' (€352), 'Bluspecial' (€281), 'TAMAGLE' (€224) e 'messina92' (€179). Bolla piena purtroppo per Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini.



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars (247 entries per 11.115 euro di montepremi) dove si è invece imposto 'pegasus.gal' per 2.143 euro di vincita. Qui il ruolo di runner up è toccato a 'Jigen81' (€1.570) che si è piazzato davanti a '14ctgries11' (€1.151). Final table anche per 'febt76' (€844), 'andre1996666' (€618), 'eisenpower8' (€453), 'Bonko22' (€332), 'Toberian95' (€244), e 'yogaby32' (€244).



Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (Foto PokerStars)



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 189

Montepremi Totale: €17.010

Final Table Pay Out



gempxxxx - €3.381

darioct90 - €2.504

NightinWhite - €1.855

Excels1oR - €1.374

attiliomagno - €1.018

T.ThePhoeniX - €754

Nico.Arge - €558

SNUCCI_8 - €414

mahlzeitinLA - €306



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 59

Montepremi Totale: €5.310

Pay Out



realaddicted66 - €1.731

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €863

AAkingkobeAA - €689

Alessandro 'alesiena17' Siena - €551

SuperBoBo17 - €440

MISTERTOPIC - €352

Bluspecial - €281

TAMAGLE - €224

messina92 - €179



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 247

Montepremi Totale: €11.115

Final Table Pay Out



pegasus.gal - €2.143

Jigen81 - €1.570

14ctgries11 - €1.151

febt76 - €844

andre1996666 - €618

eisenpower8 - €453

Bonko22 - €332

Toberian95 - €244

yogaby32 - €244