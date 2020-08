Domenica sera ad alto contenuto spettacolare con Giuliano Bendinelli e Dario Minieri che si sono affrontati nell'heads up decisivo del Need for Speed Turbo. Bel duello anche nel Sunday High Roller dove 'ManlnBlackk' l'ha spuntata su Enrico Camosci. E' ancora "open" invece, con 74 left, il Sunday Special.

Ma iniziamo il nostro report dal torneo più importante, il Sunday Special da 100.000 euro di montepremi, dove a fine Day1 sono rimasti in corsa 74 player unici su oltre 1.000 entries. Al momento si è preso la vetta 'aleqsutzu' che è volato ad oltre 485.000 gettoni virtuali. Lo inseguono 'labravata18' con 422.448 e 'notafraid70', terzo con 362.673.



Nei Top Ten troviamo anche 'Gigi AMW 85' con 348.106, 'foldosoloperte' con 298.480, 'ProfessoreY' con 288.072, 'Chateaux87' con 284.898, 'g1ud' con 277.298, Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini con 235.393 e 'MarioPStars' con 234.038.



E passiamo ai 2 eventi che hanno invece già trovato un padrone. Nel Sunday High Roller (20.000 euro garantiti) si è imposto 'ManlnBlackk', primo per 4.878 euro, sul "caldissimo" e fresco vincitore del braccialetto WSOP Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci, runner up per 3.710 euro. Sul podio è salito pure '1_Brando_1', terzo per 2.822 euro, mentre si sono fermati sul più bello 'ferravis', quarto per 2.146 euro, e Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga, quinto per 1.632 euro.



Il Need for Speed Turbo (127 entries per 11.430 euro di prize pool) l'ha vinto Giuliano 'giuli90' Bendinelli (€2.497) dopo aver bruciato in heads up l'ex ragazzo prodigio del texas hold'em Dario 'D.Minieri' Minieri (€1.852).



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Sunday Special [100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.042

Montepremi Totale: €100.000

Player Left: 74

TOP TEN DAY1



1. aleqsutzu - 485.481

2. labravata18 - 422.448

3. notafraid70 - 362.673

4. Gigi AMW 85 - 348.106

5. foldosoloperte - 298.480

6. ProfessoreY - 288.072

7. Chateaux87 - 284.898

8. g1ud - 277.298

9. Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini - 235.393

10. MarioPStars - 234.038



Sunday High Roller [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 86

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



ManlnBlackk - €4.878

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €3.710

1_Brando_1 - €2.822

ferravis - €2.146

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €1.632

An3r3s - €1.242

gabrielepat - €944

Pacum Aiato - €718

xalfredox81 - €718



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 127

Montepremi Totale: €11.430

Final Table Pay Out



Giuliano 'giuli90' Bendinelli - €2.497

Dario 'D.Minieri' Minieri - €1.852

ginopaolo666 - €1.373

M.Ghiglione - €1.018

U_fantasist - €755

Excels1oR - €560

peppeolin - €415

CAPATOSTA818 - €308

pertugio7 - €272