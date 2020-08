Secondo e ultimo resoconto sui tornei online della domenica. Shot per 'grino57' nel Sunday Big mentre 'fame97' e 'lx_giorgio_xl' sono rispettivamente volati in testa al Sunday Summer e Sunday Light.

E iniziamo proprio dai 2 eventi rimasti in sospeso: il Summer Sunday (228 entries per 20.520 euro in prize pool) e il Sunday Light (290 entries con 15.000 euro di montepremi garantito).



Nel primo, che ricordiamo è targato iPoker, si è preso la vetta 'fame97' con 194.317 gettoni virtuali. Alle sue spalle si è fatto strada 'wh4th3h3ck' che, grazie ad uno stack da 165.276, si è piazzato davanti a 'SwingPower', al momento terzo con 156.536. Tra i 52 left troviamo anche il regular Andrea 'Andreacigna' Pini con 101.838 e il già vincitore dell'Explosive Sunday 'CtrlAltRun' con 112.621.



C'è invece 'lx_giorgio_xl', con quasi 220.000 gettoni, in testa al domenicale di Betaland (MicroGame) che vede ancora in gioco 101 player. Lo tallona, con 218.276, il positivo 'noviziogiacomo'. Seguono, nell'ordine, 'clicksimo' con 197.830, 'numero_1' con 191.791, 'senzachiagnr' con 188.161, 'sollypoker' con 158.314, 'scocconedetoros' con 155.378, 'antilu' con 152.044, 'evathedovermann' con 150.828 e 'INVICTUSPEOPLE', decimo con 148.240.



Si è già concluso invece, con il trionfo di 'grino57', il Sunday Big di 888poker (149 entries con 20.000 euro garantiti). Per il vincitore è arrivata una moneta da ben 4.300 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Giffre72' (€3.100), 'Giordano2012' (€2.350), 'FolderG0' (€1.750), 'nickaa47' (€1.200), 'IHave1Dream' (€1.000), 'OMG.J.Daniel' (€800), 'D3tyroj' (€600) e 'ManlnBlackk' (€391).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Oggi i Final Day del Sunday Summer e Sunday Light



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei domenicali:



Summer Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 228

Montepremi Totale: €20.520

Player Left: 52

TOP TEN DAY1



1. fame97 - 194.317

2. wh4th3h3ck - 165.276

3. SwingPower - 156.536

4. D0nTelLMama - 151.458

5. xxxRRR - 148.101

6. bronxx1 - 147.649

7. zikkezakke - 145.625

8. LAFAL1010 - 143.466

9. TheMagician5 - 141.712

10. CovidFree - 136.897



Sunday Light [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 290

Montepremi Totale: €15.000

Player Left: 101

TOP TEN DAY1



1. lx_giorgio_xl - 219.851

2. noviziogiacomo - 218.276

3. clicksimo - 197.830

4. numero_1 - 191.791

5. senzachiagnr - 188.161

6. sollypoker - 158.314

7. scocconedetoros - 155.378

8. antilu - 152.044

9. evathedovermann - 150.828

10. INVICTUSPEOPLE - 148.240



The Sunday Big [€20.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 149

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



grino57 - €4.300

Giffre72 - €3.100

Giordano2012 - €2.350

FolderG0 - €1.750

nickaa47 - €1.200

IHave1Dream - €1.000

OMG.J.Daniel - €800

D3tyroj - €600

ManlnBlackk - €391