L'ha vinto 'labravata18' il domenicale più "importante". Bel colpo anche per 'billyjean81' che si è preso il Night on Stars. Deal a 2 invece nel Need for Speed.

Iniziamo il nostro report dal Sunday Special (100.000 euro in montepremi) dove alla fine l'ha spuntata 'labravata18' per ben 15.516 euro di bottino. Ha provato a fermarlo in tutti i modi 'jetmarino_jr' che si è comunque messo in tasca gli oltre 10.000 euro del secondo posto. Sul podio è salito pure 'brutale11' (€7.696) mentre si sono fermati sul più bello 'sl112358' (€5.420), 'MarioPStars' (€3.817), 'notafraid70' (€2.689), 'Kelevra1996' (€1.894), 'lezgodancing97' (€1.334) e Marco 'Granbasso' Baglioni (€939).



E proprio quest'ultimo si è guadagnato il suo secondo Final Table della serata nel Need for Speed Turbo (131 entries per 11.790 euro di prize pool). Stavolta il grinder di Arezzo si è spinto fino al terzo posto per un premio da 1.417 euro. Hanno fatto meglio soltanto 'KEVIN_MAN1A' e 'giocherino68' che si sono divisi più di 2.000 euro a testa grazie al deal siglato prima di giocare l'heads up decisivo.



Niente accordi invece nel Night on Stars, da 40.680 euro di montepremi totale (452 entries), che ha registrato l'acuto di 'billyjean81'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 7.324 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'SerchioMarquina' (€5.368), il terzo classificato 'vice_arlines' (€3.935) e i 3 regular Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€2.884), Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino (€2.114) e Olsi 'olhack' Lala (€610) che hanno rispettivamente chiuso in quarta, quinta e nona posizione.



Marco 'Granbasso' Baglioni



Sunday Special [100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.042

Montepremi Totale: €100.000

Final Table Pay Out



labravata18 - €15.516

jetmarino_jr - €10.928

brutale11 - €7.696

sl112358 - €5.420

MarioPStars - €3.817

notafraid70 - €2.689

Kelevra1996 - €1.894

lezgodancing97 - €1.334

Marco 'Granbasso' Baglioni - €939



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 452

Montepremi Totale: €40.680

Final Table Pay Out



billyjean81 - €7.324

SerchioMarquina - €5.368

vice_arlines - €3.935

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €2.884

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €2.114

Leon123205 - €1.550

pertugio7 - €1.136

basilio910 - €833

Olsi 'olhack' Lala - €610



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 131

Montepremi Totale: €11.790

Final Table Pay Out



KEVIN_MAN1A - €2.325*

giocherino68 - €2.161*

Marco 'Granbasso' Baglioni - €1.417

Gufo_Reale80 - €1.051

dam3dmn - €779

facilbluff88 - €578

stammchinevuai - €428

pinkporcel - €318

flavios833 - €281



*Deal