Ancora a segno Nicolò Serlenga che stavolta, con il nick 'xxxRRR', ha messo le mani nel Summer Sunday. L'ha spuntata invece il chipleader del Day1 'lx_giorgio_xl' nel Sunday Light.

Ultimo resoconto sui tornei online con i risultati dei 2 domenicali targati iPoker e Betaland (MicroGame). Nel Summer Sunday (228 entries per 20.520 euro in prize pool) l'ha spuntata il sempre ottimo Nicolò Serlenga che, con il nick 'xxxRRR', si è assicurato i 4.412 euro del bottino al termine di un Final Table in cui erano in corsa anche i player 'DotComDestroyer' (€2.719), 'wh4th3h3ck' (€1.949), Andrea 'Andreacigna' Pini (€1.488), 'ilg0nd0li3Re10' (€1.129), '3494020652721596' (€862), 'SwingPower' (€636), 'SoySereno' (€513) e 'Dubfiree' (€410).



L'ha vinto invece lo scatenato 'lx_giorgio_xl', primo per 3.051 euro di moneta, il Sunday Light da 50 euro di buy in e da 15.000 euro di montepremi garantito (290 entries). Il chipleader del Day1 si è confermato "hot" anche nel Day2 dove hanno provato a fermarlo in tutti i modi il runner up 'aleilrosso' (€2.217) e il terzo classificato 'avanpoker' (€1.562).



E ieri sera è andato in scena pure il Big daily Special (102 entries con 109 euro di buy in) di 888poker. Qui, dopo poco più di 7 ore di gioco, si è imposto 'vellabella' (€2.803) sul compagno di deal 'ilbuontempo' (€2.696). Sul podio, ma senza accordo, è salito anche 'FedecK' (€1.671) mentre si è fermato poco prima il comunque positivo 'Jollare82' (€1.210).



Sunday Light al chipleader del Day1 'lx_giorgio_xl'



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



Summer Sunday [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 228

Montepremi Totale: €20.520

Final Table Pay Out



Nicolò 'xxxRRR' Serlenga - €4.412

DotComDestroyer - €2.719

wh4th3h3ck - €1.949

Andrea 'Andreacigna' Pini - €1.488

ilg0nd0li3Re10 - €1.129

3494020652721596 - €862

SwingPower - €636

SoySereno - €513

Dubfiree - €410



Sunday Light [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 290

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



lx_giorgio_xl - €3.051

aleilrosso - €2.217

avanpoker - €1.562

Shale1996 - €1.124

amas85 - €780

pretto - €582

the_is_beautiful_ - €431

08126800 - €317

thedanger - €237



The Big daily Special [€12.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 102

Montepremi Totale: €13.600

Final Table Pay Out



vellabella - €2.803*

ilbuontempo - €2.696*

FedecK - €1.671

Jollare82 - €1.210

MeIania - €850

19ONETIME84 - €666

BurgerKing82 - €503

Brancaaa - €394

HaterGona888 - €340



*Deal