E' stato un martedì sera contrassegnato dai deal e dalle ottime prove dei regular. Due di loro, Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi e Domenico 'scellone9477' Gala, si sono rispettivamente imposti nel Night on Stars e nel Need for Speed Turbo.

Ma iniziamo il nostro report dal colpo più importante, quello piazzato da Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi nel NoS da oltre 28.000 euro di montepremi totale (315 entries). Il grinder milanese si è sbarazzato in heads up del compagno di deal 'elestars' (€4.473) e si è messo così in tasca un premio da 4.756 euro. Sul podio è salito pure 'TOURE92' (€2.861) mentre si sono fermati poco prima 'marsel180389 (€2.097) e Mario 'coinflip21' Carrascon (€1.537).



Ed è terminato con un accordo anche il Need for Speed Turbo da 9.450 euro di prize pool (105 entries). In questo caso è stato il regular siciliano Domenico 'scellone9477' Gala a centrare il successo dopo aver praticamente splittato i primi 2 premi, per 1.901 euro a testa, con il compagno di merenda 'Suckkkkk'. Final table, tra gli altri, per Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini (€485) e il redivivo Salvatore 'Carlnothon' Sproviero (€235).



Nessun deal invece nell'Afternoon on Stars, da 9.630 euro (214 entries con 50 euro di buy in), dove l'ha spuntata 'Lucabsnpino', primo per 1.876 euro, sui rivali 'ManlnBlackk' (€1.390), Mauro 'MauroTranky' Tranchedone (€1.030), 'piatto1994' (€764), 'reyrouge' (€566), 'SantaCapa2' (€420), Nicolò 'NNWPT' Nassetti (€311), 'Prime1991rm' (€231) e 'gabridom' (€231).



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 315

Montepremi Totale: €28.350

Final Table Pay Out



Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €4.756*

elestars - €4.473*

TOURE92 - €2.861

marsel180389 - €2.097

Mario 'coinflip21' Carrascon - €1.537

1907Atalanta - €1.127

cr7fanatic - €826

Rubriz89 - €605

Maravilla011 - €444



*Deal



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 105

Montepremi Totale: €9.450

Final Table Pay Out



Domenico 'scellone9477' Gala - €1.901*

Suckkkkk - €1.901*

salvo_74_J9s - €1.197

siriachiado7 - €886

jacoupsen - €656

Alessandro 'A.Cenciarini' Cenciarini - €485

IvankaTrump99 - €359

D3D0N$_33 - €266

Salvatore 'Carlnothon' Sproviero - €235



*Deal



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 214

Montepremi Totale: €9.630

Final Table Pay Out



Lucabsnpino - €1.876

ManlnBlackk - €1.390

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €1.030

piatto1994 - €764

reyrouge - €566

SantaCapa2 - €420

Nicolò 'NNWPT' Nassetti - €311

Prime1991rm - €231

gabridom - €231