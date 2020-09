Secondo resoconto sui tornei online con i risultati delle altre poker room. Shot per 'Yesdisi3', sono andati a segno anche Francesco 'kekko92221' Bisconti e Th3_111on3.

Iniziamo dal torneo targato 888poker, il The Big Daily da 109 euro di buy in e da 11.400 euro di prize pool (79 entries), che ha registrato l'exploit di 'Yesdisi3'. Per il vincitore è arrivata una moneta da 2.679 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'Blissey94' (€1.929), 'BurgerKing82' (€1.399), 'FedecK' (€1.015), 'Jos106106' (€713), 'Unpalumpa13' (€559), 'Joex889' (€413), 'CheFigo' (€331) e 'thegame_86' (€285).



Sono andati invece al buon Francesco 'kekko92221' Bisconti i 2.732 euro messi in palio nel SUPER Martedì Rebuy (364 entries con 20 euro di buy in) del network iPoker. Il grinder milanese ha avuto la meglio in volata sul runner up 'ITALIANISSIMO' (€1.699) e sul terzo classificato 'Semaforott0' (€1.199). Final table, tra gli altri, per l'altro regular 'filo1238' (€693).



E chiudiamo con il solito Money Light (25 euro di buy in e 4.000 euro in montepremi garantito) di Betaland (MicroGame) dove, dopo oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'Th3_111on3' (€894) sui rivali 'SoSiCk1994' (€643), 'gianpaul' (€453), 'skulansky' (€326), 'non_si_molla' (€229), 'defoshow' (€174), 'IICASULLO' (€132), 'SANTAMARIA75' (€100) e 'MrMarco' (€77).



Per tutte le altre notizie sul poker online o live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



Questi i numeri più importanti dei 3 tornei:



The Big Daily [€10.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 79

Montepremi Totale: €11.400

Final Table Pay Out



Yesdisi3 - €2.679

Blissey94 - €1.929

BurgerKing82 - €1.399

FedecK - €1.015

Jos106106 - €713

Unpalumpa13 - €559

Joex889 - €413

CheFigo - €331

thegame_86 - €285



SUPER Martedì Rebuy [€12.500 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 364

Montepremi Totale: €13.323

Final Table Pay Out



Francesco 'kekko92221' Bisconti - €2.732

ITALIANISSIMO - €1.699

Semaforott0 - €1.199

Dubfiree - €893

filo1238 - €693

75runner - €520

75zlatan75 - €386

CovidFree - €306

totogatta - €240



Money Light [€4.000 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 177

Montepremi Totale: €4.000

Final Table Pay Out



Th3_111on3 - €894

SoSiCk1994 - €643

gianpaul - €453

skulansky - €326

non_si_molla - €229

defoshow - €174

IICASULLO - €132

SANTAMARIA75 - €100

MrMarco - €77